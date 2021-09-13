Долар і євро продовжують знижуватися: курс валют в Україні після вихідних
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Нацбанк оприлюднив свіжий курс валют на 13 вересня.
Вартість долара і євро після вихідних продовжили знижуватися щодо гривні.
Про це поінформував Національний банк України.
Згідно з його даними, долар США подешевшав на 4 копійки, а євро втратив в ціні 3 копійки.
Незначне падіння спостерігається і в курсі злотого, його ціна знизилася щодо гривні на 2 копійки. Разом з тим на вихідних помітно набрав у вартості британський фунт стерлінгів, додавши в ціні 9 копійок.
Виходячи з цього, курс основних іноземних валют в Україні виглядає наступним чином:
- 1 долар США = 26,6782 грн;
- 1 євро = 31,5843 грн;
- 1 злотий = 6,9511 грн;
- 10 російських рублів = 3,6675 грн;
- 1 фунт стерлінгів = 37,036 грн.
З повним списком можна ознайомитися нижче:
Як повідомлялося раніше, Верховна Рада злегка спростила життя українцям, піднявши ліміт на перекази готівкових коштів з 4999 грн до 5000 грн. Таким чином, жителі України можуть більш комфортно переводити невеликі суми грошей, перш ніж ними зацікавиться фінмоніторинг.
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