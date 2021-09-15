Укр

Доллар опустился ниже, а евро чуть подросло: курс валют в Украине на 15 сентября

Автор
Валерия Куценко
Дата публикации
Читати українською
Автор
1
Курс валют на 15.09.2021
Курс валют на 15.09.2021

Гривна укрепляется после нового падения

На валютном рынке в Украине продолжаются заметные колебания, однако, на утро среды, 15 сентября, можно говорить об укреплении национальной валюты.

Об этом свидетельствует официальный курс валют НБУ.

Напомним, что в последние недели гривна основательно укрепилась на валютном рынке, после чего ощутимо упала, и теперь опять восстанавливает позиции.

На утро 15 сентября курс валют в Украине выглядит следующим образом:

  • $1 стоит 23,63 гривны (-6 копеек за сутки);
  • 1 евро — 31,46 грн (+2 копейки);
  • 1 злотый — 6,9 грн (-1 коп.);
  • 10 рублей РФ — 3,65 грн (-1 коп.).

Обратите внимание, что это официальный курс НБУ, и для физических лиц он не применим, цены в обменниках будут отличаться.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, чего ждать от курса доллара в Украине до конца года.

Украинцам стоит готовится к подорожанию тепла
Деньги
Отопление в Украине может подорожать до 50% уже с 1 октября - кто за это заплатит
Дата публикации
Дата публикации
Категория
Украинцам стоит готовится к подорожанию тепла
Отопление в Украине может подорожать до 50% уже с 1 октября - кто за это заплатит
Дата публикации
Категория
Дмитрий Разумков и Владимир Зеленский
Борьба Зеленского с олигархами провалилась: что будет дальше и при чем тут Разумков
Дата публикации
Категория
Перепись
Власть решила пересчитать украинцев: как это будет и что нужно знать
Дата публикации
Категория
Руслана и Валерий Харчишин
Топ-артисты поссорились из-за денег: что не так с выплатой роялти в Украине
Дата публикации
Категория
Сертификат вакцинации
В Украине сделают "желтые" и "зеленые" сертификаты вакцинации: кто их получит и как ими пользоваться