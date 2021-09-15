Доллар опустился ниже, а евро чуть подросло: курс валют в Украине на 15 сентября
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Гривна укрепляется после нового падения
На валютном рынке в Украине продолжаются заметные колебания, однако, на утро среды, 15 сентября, можно говорить об укреплении национальной валюты.
Об этом свидетельствует официальный курс валют НБУ.
Напомним, что в последние недели гривна основательно укрепилась на валютном рынке, после чего ощутимо упала, и теперь опять восстанавливает позиции.
На утро 15 сентября курс валют в Украине выглядит следующим образом:
- $1 стоит 23,63 гривны (-6 копеек за сутки);
- 1 евро — 31,46 грн (+2 копейки);
- 1 злотый — 6,9 грн (-1 коп.);
- 10 рублей РФ — 3,65 грн (-1 коп.).
Обратите внимание, что это официальный курс НБУ, и для физических лиц он не применим, цены в обменниках будут отличаться.
Напомним, ранее "Телеграф" писал, чего ждать от курса доллара в Украине до конца года.
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