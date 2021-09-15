Доллар опустился ниже, а евро чуть подросло: курс валют в Украине на 15 сентября

Гривна укрепляется после нового падения

На валютном рынке в Украине продолжаются заметные колебания, однако, на утро среды, 15 сентября, можно говорить об укреплении национальной валюты.

Об этом свидетельствует официальный курс валют НБУ.

Напомним, что в последние недели гривна основательно укрепилась на валютном рынке, после чего ощутимо упала, и теперь опять восстанавливает позиции.

На утро 15 сентября курс валют в Украине выглядит следующим образом:

$1 стоит 23,63 гривны (-6 копеек за сутки);

1 евро — 31,46 грн (+2 копейки);

1 злотый — 6,9 грн (-1 коп.);

10 рублей РФ — 3,65 грн (-1 коп.).

Обратите внимание, что это официальный курс НБУ, и для физических лиц он не применим, цены в обменниках будут отличаться.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, чего ждать от курса доллара в Украине до конца года.