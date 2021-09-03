Укр

Доллар продолжает расти, евро по 32: курс валют в Украине на 3 сентября

Автор
А. Дворовенко
Дата публикации
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Автор
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Официальный курс валют в Украине на 03.09.2021 Новость обновлена 02 сентября 2021, 22:36
Официальный курс валют в Украине на 03.09.2021

Гривна продолжила падать в цене

На утро пятницы, 3 сентября, украинская гривна третий день подряд теряет позиции по отношению к другим иностранным валютам. А евро снова пересек отметку в 32 грн.

Об этом свидетельствуют данные Национального банка Украины.

По состоянию на утро пятницы, 3 сентября, официальный курс валют выглядит так:

  • 1 доллар США стоит 27,02 (днем ранее — 27 гривен)
  • 1 евро — 32,00 (днем ранее — 31,93 грн)
  • 1 злотый — 7,10 (днем ранее — 7,08)
  • 10 рублей — 3,71 (днем ранее — 3,69 грн).

Стоимость другой иностранной валюты по курсу НБУ:

Курс валют в Украине 3 сентября
Курс валют в Украине 3 сентября
Курс валют в Украине 3 сентября
Курс валют в Украине 3 сентября
Курс валют в Украине 3 сентября
Курс валют в Украине 3 сентября

Стоит отметить, что в обменниках цена будет несколько отличаться от официального курса.

Как сообщал "Телеграф" ранее, до конца года, по мнению экспертов, национальная валюта «потеряет в весе» относительно американского доллара.

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