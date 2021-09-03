Доллар продолжает расти, евро по 32: курс валют в Украине на 3 сентября
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Гривна продолжила падать в цене
На утро пятницы, 3 сентября, украинская гривна третий день подряд теряет позиции по отношению к другим иностранным валютам. А евро снова пересек отметку в 32 грн.
Об этом свидетельствуют данные Национального банка Украины.
По состоянию на утро пятницы, 3 сентября, официальный курс валют выглядит так:
- 1 доллар США стоит 27,02 (днем ранее — 27 гривен)
- 1 евро — 32,00 (днем ранее — 31,93 грн)
- 1 злотый — 7,10 (днем ранее — 7,08)
- 10 рублей — 3,71 (днем ранее — 3,69 грн).
Стоимость другой иностранной валюты по курсу НБУ:
Стоит отметить, что в обменниках цена будет несколько отличаться от официального курса.
Как сообщал "Телеграф" ранее, до конца года, по мнению экспертов, национальная валюта «потеряет в весе» относительно американского доллара.
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