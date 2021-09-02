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Гривня продовжує слабшати, долар вже знову по 27: курс валют в Україні на 2 вересня

Автор
В. Куценко
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Курс валют в Україні 02.09.2021 Новина оновлена 01 вересня 2021, 22:49
Курс валют в Україні 02.09.2021

Валюта на фінансовому ринку в Україні знову подорожчала

На ранок четверга, 2 вересня, українська гривня вже другий день поспіль продовжує падіння.

Про це можна судити по свіжому курсу Національного банку України.

Відзначається, що в кінці літа гривня помітно зміцнилася, і долар побив рекорд дешевизни за довгий час, але з початком осені національна валюта стала активно здавати позиції.

Так, на сьогоднішній день офіційний курс валют виглядає наступним чином:

  • 1 долар США коштує 27 гривень (+11 копійок за день);
  • 1 євро — 31,93 грн (+10 коп.);
  • 1 злотий — 7,08 (+6 коп);
  • 10 рублів — 3,69 грн (+3 копійки).

Зауважимо, що за курсом регулятора фізичні особи не можуть купувати валюту, в обмінниках ціни будуть дещо відрізнятися.

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