Гривня продовжує слабшати, долар вже знову по 27: курс валют в Україні на 2 вересня
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Валюта на фінансовому ринку в Україні знову подорожчала
На ранок четверга, 2 вересня, українська гривня вже другий день поспіль продовжує падіння.
Про це можна судити по свіжому курсу Національного банку України.
Відзначається, що в кінці літа гривня помітно зміцнилася, і долар побив рекорд дешевизни за довгий час, але з початком осені національна валюта стала активно здавати позиції.
Так, на сьогоднішній день офіційний курс валют виглядає наступним чином:
- 1 долар США коштує 27 гривень (+11 копійок за день);
- 1 євро — 31,93 грн (+10 коп.);
- 1 злотий — 7,08 (+6 коп);
- 10 рублів — 3,69 грн (+3 копійки).
Зауважимо, що за курсом регулятора фізичні особи не можуть купувати валюту, в обмінниках ціни будуть дещо відрізнятися.
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