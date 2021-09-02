Гривна продолжает слабеть, доллар уже снова по 27: курс валют в Украине на 2 сентября

Валюта на финансовом рынке в Украине снова подорожала

На утро четверга, 2 сентября, украинская гривна уже второй день подряд продолжает падение.

Об этом можно судить по свежему курсу Национального банка Украины.

Отмечается, что в конце лета гривна заметно укрепилась, и доллар побил рекорд дешевизны за долгое время, но с наступлением осени национальная валюта стала активно сдавать позиции.

Так, на сегодняшний день официальный курс валют выглядит следующим образом:

1 доллар США стоит 27 гривен (+11 копеек за день);

1 евро — 31,93 грн (+10 коп.);

1 злотый — 7,08 (+6 копеек);

10 рублей — 3,69 грн (+3 копейки).

Заметим, что по курсу регулятора физические лица не могут покупать валюту, в обменниках цены будут несколько отличаться.

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