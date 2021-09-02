Укр

Гривна продолжает слабеть, доллар уже снова по 27: курс валют в Украине на 2 сентября

Автор
В. Куценко
Дата публикации
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Автор
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Курс валют в Украине 02.09.2021 Новость обновлена 01 сентября 2021, 22:49
Курс валют в Украине 02.09.2021

Валюта на финансовом рынке в Украине снова подорожала

На утро четверга, 2 сентября, украинская гривна уже второй день подряд продолжает падение.

Об этом можно судить по свежему курсу Национального банка Украины.

Отмечается, что в конце лета гривна заметно укрепилась, и доллар побил рекорд дешевизны за долгое время, но с наступлением осени национальная валюта стала активно сдавать позиции.

Так, на сегодняшний день официальный курс валют выглядит следующим образом:

  • 1 доллар США стоит 27 гривен (+11 копеек за день);
  • 1 евро — 31,93 грн (+10 коп.);
  • 1 злотый — 7,08 (+6 копеек);
  • 10 рублей — 3,69 грн (+3 копейки).

Заметим, что по курсу регулятора физические лица не могут покупать валюту, в обменниках цены будут несколько отличаться.

Читайте также на "Телеграфе" прогноз, что будет с курсом валют в Украине до конца года.

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