Гривна продолжает слабеть, доллар уже снова по 27: курс валют в Украине на 2 сентября
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Валюта на финансовом рынке в Украине снова подорожала
На утро четверга, 2 сентября, украинская гривна уже второй день подряд продолжает падение.
Об этом можно судить по свежему курсу Национального банка Украины.
Отмечается, что в конце лета гривна заметно укрепилась, и доллар побил рекорд дешевизны за долгое время, но с наступлением осени национальная валюта стала активно сдавать позиции.
Так, на сегодняшний день официальный курс валют выглядит следующим образом:
- 1 доллар США стоит 27 гривен (+11 копеек за день);
- 1 евро — 31,93 грн (+10 коп.);
- 1 злотый — 7,08 (+6 копеек);
- 10 рублей — 3,69 грн (+3 копейки).
Заметим, что по курсу регулятора физические лица не могут покупать валюту, в обменниках цены будут несколько отличаться.
Читайте также на "Телеграфе" прогноз, что будет с курсом валют в Украине до конца года.
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