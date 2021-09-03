Долар продовжує рости, євро по 32: курс валют в Україні на 3 вересня

Гривня продовжила падати у ціні

На ранок п’ятниці, 3 вересня, українська гривня третій день поспіль втрачає позиції по відношенню до інших іноземних валют. А євро знову за тривалий час перетнув позначку у 32 гривні.

Про це свідчать дані Національного банку України.

Станом на ранок п’ятниці, 3 вересня, офіційний курс валют виглядає так:

1 долар США коштує 27,02 (днем раніше — 27 гривень);

1 євро — 32,00 (днем раніше — 31,93 грн);

1 злотий — 7,10 (днем раніше — 7,08);

10 рублів — 3,71 (днем раніше — 3,69 грн).

Вартість іншої іноземної валюти за курсом НБУ:

Курс валют в Україні 3 вересня

Курс валют в Україні 3 вересня

Курс валют в Україні 3 вересня

Варто зазначити, що у обмінниках ціна дещо відрізнятиметься від офіційного курсу.

Як повідомляв "Телеграф" раніше, до кінця року, на думку експертів, національна валюта «втратить у вазі» щодо американського долара.