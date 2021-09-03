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Долар продовжує рости, євро по 32: курс валют в Україні на 3 вересня

Автор
А. Дворовенко
Дата публікації
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Автор
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Офіційний курс валют в Україні на 03.09.2021 Новина оновлена 02 вересня 2021, 22:36
Офіційний курс валют в Україні на 03.09.2021

Гривня продовжила падати у ціні

На ранок п’ятниці, 3 вересня, українська гривня третій день поспіль втрачає позиції по відношенню до інших іноземних валют. А євро знову за тривалий час перетнув позначку у 32 гривні.

Про це свідчать дані Національного банку України.

Станом на ранок п’ятниці, 3 вересня, офіційний курс валют виглядає так:

  • 1 долар США коштує 27,02 (днем раніше — 27 гривень);
  • 1 євро — 32,00 (днем раніше — 31,93 грн);
  • 1 злотий — 7,10 (днем раніше — 7,08);
  • 10 рублів — 3,71 (днем раніше — 3,69 грн).

Вартість іншої іноземної валюти за курсом НБУ:

Курс валют в Україні 3 вересня
Курс валют в Україні 3 вересня
Курс валют в Україні 3 вересня
Курс валют в Україні 3 вересня
Курс валют в Україні 3 вересня
Курс валют в Україні 3 вересня

Варто зазначити, що у обмінниках ціна дещо відрізнятиметься від офіційного курсу.

Як повідомляв "Телеграф" раніше, до кінця року, на думку експертів, національна валюта «втратить у вазі» щодо американського долара.

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