Долар продовжує рости, євро по 32: курс валют в Україні на 3 вересня
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Гривня продовжила падати у ціні
На ранок п’ятниці, 3 вересня, українська гривня третій день поспіль втрачає позиції по відношенню до інших іноземних валют. А євро знову за тривалий час перетнув позначку у 32 гривні.
Про це свідчать дані Національного банку України.
Станом на ранок п’ятниці, 3 вересня, офіційний курс валют виглядає так:
- 1 долар США коштує 27,02 (днем раніше — 27 гривень);
- 1 євро — 32,00 (днем раніше — 31,93 грн);
- 1 злотий — 7,10 (днем раніше — 7,08);
- 10 рублів — 3,71 (днем раніше — 3,69 грн).
Вартість іншої іноземної валюти за курсом НБУ:
Варто зазначити, що у обмінниках ціна дещо відрізнятиметься від офіційного курсу.
Як повідомляв "Телеграф" раніше, до кінця року, на думку експертів, національна валюта «втратить у вазі» щодо американського долара.
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