Долар далі буде дорожчати: що буде з курсом валют до кінця року

Коливання гривні залежать відразу від декількох факторів

Закінчується літо, а з ним і найбільш сприятливий період для української гривні, коли вона традиційно зміцнюється. До кінця року, на думку експертів, національна валюта «втратить у вазі» щодо американського долара.

«Телеграф» розбирався, що стане причиною цього і наскільки подорожчає долар.

Купуйте, поки дешево

Засновник і головний економіст Незалежної групи макроекономічного аналізу та прогнозування Ukraine Economic Outlook Михайло Кухар на своїй сторінці в Facebооk вказав, що на нинішньому тижні долар досяг свого мінімуму до гривні і більше ніколи в 2021 році не буде коштувати так дешево.

Треба сказати, що статистика Національного банку України також свідчить про зміцнення курсу гривні по відношенню до долара. Так, якщо в листопаді 2020 року за 1 долар давали більше 28 гривень, то вже з лютого 2021 національна валюта почала потроху зміцнюватися, а з травня зміцнення гривні стало особливо помітним, досягнувши на 20 серпня 26,65 грн за 1 долар.

Як пояснює цей факт голова ради Нацбанку Богдан Данилишин на своїй сторінці в Facebook, пропозиція долара стабільно перевищує попит на нього — з початку року українці продали валюти на 2 мільярди доларів більше, ніж купили. Щоправда, вже в серпні попит став перевищувати пропозицію і за станом на середину місяця українці купили на 45 мільйонів доларів більше, ніж продали.

Долар виросте до 27,5 гривень

Опитані «Телеграфом» експерти солідарні в своєму висновку — восени українців чекає ослаблення позицій гривні по відношенню до долара, правда на їхню думку навряд чи падіння перевищить 27,5 гривень за 1 "зелений".

Так, на думку економічного експерта Олександра Охріменка, курс гривні до долара до кінця року опуститься приблизно до 27 гривень, можливо, трохи нижче — 27,1 або 27,2 грн.

«Вдала зовнішньоекономічна кон’юнктура для нашого експорту, великі запаси НБУ і 2,7 млрд дол. від НБУ — все це позитивно впливає на стабільність національної валюти і якихось особливих причин для її серйозного падіння я не бачу. До кінця року курс може впасти до 27 — 27,2 грн. за 1 долар, але не більше того», — заявив« Телеграфу» експерт.

Допоможуть заробітчани, інвестиції і МВФ

За словами економічного експерта Українського інституту майбутнього Данила Монина, ситуація сприяє стабільності національної валюти і її обмінний курс по відношенню до долара буде залежати багато в чому від позиції НБУ.

Так, якщо Нацбан вирішить к знизити інфляцію, яка за підсумками року явно перевищить 10%, і буде продавати більше долара, його курс може впасти до 26 гривень. Якщо ж НБУ навпаки буде активно викуповувати валюту, то її курс до кінця року залишиться на рівні 27 гривень, такий варіант буде вигідним для українських експортерів.

На думку експерта цьому сприяють зростання грошових переказів від заробітчан, які за підсумками року можуть перевести в Україну до 13 мільярдів доларів, зростання світових цін на експортну продукцію української економіки, кошти від МВФ у розмірі 2,7 млрд. дол і приплив іноземних інвестицій — ще більше 4 мільярдів доларів. Все це призведе до зростання міжнародних резервів НБУ до 31-34 млрд. дол, що позитивно позначиться на стабільності гривні.

До негативних факторів, здатним вплинути на курс гривні, експерт відніс зростання відтоку капіталу з України — до близько 15 млрд. дол і зростання імпорту, що сукупно призведе до відтоку валюти, погіршення платіжного балансу і фізичному зниження обсягів долара.

Однак в цілому Данило Монін вважає прогноз для курсу гривні до долара скоріше позитивним, тим більше що свій внесок в нього може внести і старт з 1 вересня Нульової декларації, що має легалізувати частину валютних активів і влити їх в легальну економіку.

Буде не більше 27,5 гривень, але є політичні ризики

Фінансовий експерт Борис Кушнірук також вважає, що особливих потрясінь для гривні до кінця року чекати не варто і курс навряд чи перевищить 27,5 гривень за 1 долар, правда, це без урахування «політичних ризиків».

«Восени традиційно зростає ймовірність політичних криз, здатних вплинути на курс національної валюти. У поточному році це може статися, наприклад, в жовтні, а спусковим механізмом може послужити допустимо, спроба реалізації «формули Штайнмаєра». В такому випадку курс національної валюти до долара може впасти нижче 27,5», — підкреслив« Телеграфу»експерт.

Втім, все ж повторення ситуації 2014-2015 років з їх дво- і триразовим обвалом курсу чекати не варто.

«У 2014 році крім політичних чинників зіграли роль і економічні — несприятлива ситуація на зовнішніх ринках, зокрема падіння інвестиційного попиту і купівлі української продукції в РФ, слабка банківська система і більше 50%« проблемних»кредитів, труднощі з державним бюджетом. Всього цього в 2021 році немає — хоча світові ціни на український експорт і дещо знизилися, вони як і раніше набагато вище ніж в 4-му кварталі 2020 року і можуть ще знову вирости. Тому на мій погляд, після вирішення політичних ризиків, курс повернеться до 27,5 гривень за 1 долар», — заспокоює Борис Кушнірук.

Як писав «Телеграф», перед довгими вихідними долар знову подорожчав.