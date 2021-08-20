Доллар снова дорожает, а евро падает в цене: курс валют на 20 августа

Гривна значительно укрепилась к евро.

На утро пятницы, 20 августа, доллар США, после значительного падения в цене, снова начал дорожать касательно украинской гривны.

Об этом можно судить по официальным данным Нацбанка Украины.

Что касается евро, польского злотого и российского рубля, то они дальше продолжают дешеветь на украинском рынке валют.

Так, на утро,19 августа, курс валют выглядит следующим образом:

100 долларов США — 2665 грн (26,65 за доллар, +1 коп.)

100 евро — 3116 грн (31,16 за евро, -7 коп.)

100 российских рублей — 35,9 грн (3,59 за 10 рублей, -2 коп.)

100 польских злотых — 680 грн (6,80 за злотый, -4 коп.)

Ранее "Телеграф" сообщал, 17 августа стоимость доллара США упала рекордно низко, но 18 августа он снова подорожал.

Напоминаем, что в Украине приняли бюджетную декларацию на три года: какой обещают курс и зарплаты.

Также мы писали, что Кабмин установил ежемесячные доплаты 400 тысячам военных пенсионеров.