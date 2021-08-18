Доллар и евро перешли к росту после падения накануне: курс валют в Украине

Нацбанк обнародовал свежий курс валют.

Доллар США и евро после падения накануне показывают небольшой рост.

Такую информацию обнародовал Национальный банк Украины.

Согласно данным регулятора, американский доллар поднялся почти на 3 копейки, а евро подорожал почти на 2 копейки.

Вместе с другими иностранными валютами поднялся и польский злотый, который прибавил в стоимости одну копейку.

Стоит указать, что серьезное падение наблюдается в стоимости британского фунта стерлингов. По сравнению с 17 августа он потерял почти 16 копеек.

Таким образом курс основных иностранных валют в Украине выглядит следующим образом:

1 доллар США = 26,6752 грн;

1 евро = 31,382 грн;

10 российских рублей = 3,6316 грн;

1 фунт стерлингов = 36,7824 грн;

Полный список выглядит вот так:

Курс валют в Украине на 18 августа

Как сообщалось ранее, в принятой парламентом Украины бюджетной декларации на 2022-2024 годы ожидается, что стоимость гривны будет снижаться по отношению к американской валюте и к 2024 году превысит 29 гривен за один доллар.