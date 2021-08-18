Укр

Доллар и евро перешли к росту после падения накануне: курс валют в Украине

Автор
Г. Лубенец
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Автор
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Доллар и евро перешли к росту после падения накануне: курс валют в Украине Новость обновлена 18 августа 2021, 18:08
Курс валют

Нацбанк обнародовал свежий курс валют.

Доллар США и евро после падения накануне показывают небольшой рост.

Такую информацию обнародовал Национальный банк Украины.

Согласно данным регулятора, американский доллар поднялся почти на 3 копейки, а евро подорожал почти на 2 копейки.

Вместе с другими иностранными валютами поднялся и польский злотый, который прибавил в стоимости одну копейку.

Стоит указать, что серьезное падение наблюдается в стоимости британского фунта стерлингов. По сравнению с 17 августа он потерял почти 16 копеек.

Таким образом курс основных иностранных валют в Украине выглядит следующим образом:

  • 1 доллар США = 26,6752 грн;
  • 1 евро = 31,382 грн;
  • 10 российских рублей = 3,6316 грн;
  • 1 фунт стерлингов = 36,7824 грн;

Полный список выглядит вот так:

Курс валют в Украине на 18 августа
Курс валют в Украине на 18 августа

Как сообщалось ранее, в принятой парламентом Украины бюджетной декларации на 2022-2024 годы ожидается, что стоимость гривны будет снижаться по отношению к американской валюте и к 2024 году превысит 29 гривен за один доллар.

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