Доллар и евро перешли к росту после падения накануне: курс валют в Украине
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Нацбанк обнародовал свежий курс валют.
Доллар США и евро после падения накануне показывают небольшой рост.
Такую информацию обнародовал Национальный банк Украины.
Согласно данным регулятора, американский доллар поднялся почти на 3 копейки, а евро подорожал почти на 2 копейки.
Вместе с другими иностранными валютами поднялся и польский злотый, который прибавил в стоимости одну копейку.
Стоит указать, что серьезное падение наблюдается в стоимости британского фунта стерлингов. По сравнению с 17 августа он потерял почти 16 копеек.
Таким образом курс основных иностранных валют в Украине выглядит следующим образом:
- 1 доллар США = 26,6752 грн;
- 1 евро = 31,382 грн;
- 10 российских рублей = 3,6316 грн;
- 1 фунт стерлингов = 36,7824 грн;
Полный список выглядит вот так:
Как сообщалось ранее, в принятой парламентом Украины бюджетной декларации на 2022-2024 годы ожидается, что стоимость гривны будет снижаться по отношению к американской валюте и к 2024 году превысит 29 гривен за один доллар.
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