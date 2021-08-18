Долар і євро перейшли до зростання після падіння напередодні: курс валют в Україні
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Нацбанк оприлюднив свіжий курс валют.
Долар США і євро після падіння напередодні показують невелике зростання.
Таку інформацію оприлюднив Національний банк України.
Згідно з даними регулятора, американський долар піднявся майже на 3 копійки, а євро подорожчав майже на 2 копійки.
Разом з іншими іноземними валютами піднявся і польський злотий, який додав у вартості одну копійку.
Варто вказати, що серйозне падіння спостерігається у вартості британського фунта стерлінгів. У порівнянні з 17 серпня він втратив майже 16 копійок.
Таким чином курс основних іноземних валют в Україні виглядає наступним чином:
- 1 долар США = 26,6752 грн;
- 1 євро = 31,382 грн;
- 10 російських рублів = 3,6316 грн;
- 1 фунт стерлінгів = 36,7824 грн;
Повний список виглядає ось так:
Як повідомлялося раніше, в прийнятій парламентом України бюджетної декларації на 2022-2024 роки очікується, що вартість гривні буде знижуватися по відношенню до американської валюти і до 2024 року перевищить 29 гривень за один долар.
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