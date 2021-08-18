Долар і євро перейшли до зростання після падіння напередодні: курс валют в Україні

Нацбанк оприлюднив свіжий курс валют.

Долар США і євро після падіння напередодні показують невелике зростання.

Таку інформацію оприлюднив Національний банк України.

Згідно з даними регулятора, американський долар піднявся майже на 3 копійки, а євро подорожчав майже на 2 копійки.

Разом з іншими іноземними валютами піднявся і польський злотий, який додав у вартості одну копійку.

Варто вказати, що серйозне падіння спостерігається у вартості британського фунта стерлінгів. У порівнянні з 17 серпня він втратив майже 16 копійок.

Таким чином курс основних іноземних валют в Україні виглядає наступним чином:

1 долар США = 26,6752 грн;

1 євро = 31,382 грн;

10 російських рублів = 3,6316 грн;

1 фунт стерлінгів = 36,7824 грн;

Повний список виглядає ось так:

Курс валют в Україні на 18 серпня

Як повідомлялося раніше, в прийнятій парламентом України бюджетної декларації на 2022-2024 роки очікується, що вартість гривні буде знижуватися по відношенню до американської валюти і до 2024 року перевищить 29 гривень за один долар.