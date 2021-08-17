Укр

Стоимость доллара упала рекордно низко: курс валют в Украине на 17 августа

Автор
И. Гамчук
Дата публикации
Читать на украинском
Автор
193
Стоимость доллара упала рекордно низко: курс валют в Украине на 17 августа Новость обновлена 17 августа 2021, 18:07
Курс валют 17 августа

Курс валют от Нацбанка Украины.

По состоянию на вторник, 17 августа, иностранные валюты продолжают падать в цене касательно украинской гривны.

Об этом сообщает Национальный банк Украины.

Согласно данным регулятора, доллар США, евро и российский рубль подешевели. Цена польского злотого практически не изменилась.

На 17 августа курс валют выглядит следующим образом:

  • 1 доллар США — 26,64 грн (26,64 за доллар, -5 коп.)   
  • 1 евро — 31,36 грн (31,36 за евро, -3 коп.)   
  • 100 российских рублей — 36,2 грн (3,62 за 10 рублей, -2 коп.)
  • 1 польский злотый — 6,86 грн (6,86 за злотый, 0 коп.)

Доллар США уже давно не стоил так мало, как сейчас. Это можно увидеть на инфографике.

Доллар США
Доллар США

Ранее "Телеграф" сообщал, что Верховная Рада Украины 15 июля поддержала бюджетную декларацию на 2022-2024 года — какой обещают курс и зарплаты.

Напоминаем, что Кабмин установил ежемесячные доплаты 400 тысячам военных пенсионеров.

Материал опубликован на украинском языке — читать на языке оригинала
"Никто не хотел давать ему пощечину": Рыбчинский высказался о скандале вокруг Зиброва и песни "Хрещатик"
Общество
"Никто не хотел давать ему пощечину": Рыбчинский высказался о скандале вокруг Зиброва и песни "Хрещатик"
Дата публикации
Дата публикации
Категория
"Никто не хотел давать ему пощечину": Рыбчинский высказался о скандале вокруг Зиброва и песни "Хрещатик"
"Никто не хотел давать ему пощечину": Рыбчинский высказался о скандале вокруг Зиброва и песни "Хрещатик"
Дата публикации
Категория
По схеме Януковича: как Зеленский планирует снять Кличко и взять контроль над Киевом
По схеме Януковича: как Зеленский планирует снять Кличко и взять контроль над Киевом
Дата публикации
Категория
Мария Бурмака: Ни на один концерт ко Дню независимости меня не пригласили. Не думаю, что для этой власти я что-то значу
Мария Бурмака: Ни на один концерт ко Дню независимости меня не пригласили. Не думаю, что для этой власти я что-то значу
Дата публикации
Категория
Военная техника и авиация на репетиции парада в Киеве: эксклюзивные фото и видео
Военная техника и авиация на репетиции парада в Киеве: эксклюзивные фото и видео
Дата публикации
Категория
Встречу Байдена и Зеленского перенесли - когда она будет
Встречу Байдена и Зеленского перенесли - когда она будет