Стоимость доллара упала рекордно низко: курс валют в Украине на 17 августа
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Курс валют от Нацбанка Украины.
По состоянию на вторник, 17 августа, иностранные валюты продолжают падать в цене касательно украинской гривны.
Об этом сообщает Национальный банк Украины.
Согласно данным регулятора, доллар США, евро и российский рубль подешевели. Цена польского злотого практически не изменилась.
На 17 августа курс валют выглядит следующим образом:
- 1 доллар США — 26,64 грн (26,64 за доллар, -5 коп.)
- 1 евро — 31,36 грн (31,36 за евро, -3 коп.)
- 100 российских рублей — 36,2 грн (3,62 за 10 рублей, -2 коп.)
- 1 польский злотый — 6,86 грн (6,86 за злотый, 0 коп.)
Доллар США уже давно не стоил так мало, как сейчас. Это можно увидеть на инфографике.
Ранее "Телеграф" сообщал, что Верховная Рада Украины 15 июля поддержала бюджетную декларацию на 2022-2024 года — какой обещают курс и зарплаты.
Напоминаем, что Кабмин установил ежемесячные доплаты 400 тысячам военных пенсионеров.
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