Курс валют от Нацбанка Украины.

По состоянию на вторник, 17 августа, иностранные валюты продолжают падать в цене касательно украинской гривны.

Об этом сообщает Национальный банк Украины.

Согласно данным регулятора, доллар США, евро и российский рубль подешевели. Цена польского злотого практически не изменилась.

На 17 августа курс валют выглядит следующим образом:

1 доллар США — 26,64 грн (26,64 за доллар, -5 коп.)

1 евро — 31,36 грн (31,36 за евро, -3 коп.)

100 российских рублей — 36,2 грн (3,62 за 10 рублей, -2 коп.)

1 польский злотый — 6,86 грн (6,86 за злотый, 0 коп.)

Доллар США уже давно не стоил так мало, как сейчас. Это можно увидеть на инфографике.

Доллар США

Ранее "Телеграф" сообщал, что Верховная Рада Украины 15 июля поддержала бюджетную декларацию на 2022-2024 года — какой обещают курс и зарплаты.

Напоминаем, что Кабмин установил ежемесячные доплаты 400 тысячам военных пенсионеров.