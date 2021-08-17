Курс валют від Нацбанку України.

Станом на вівторок, 17 серпня, іноземні валюти продовжують падати в ціні щодо української гривні.

Про це повідомляє Національний банк України.

Згідно з даними регулятора, долар США, євро і російський рубль подешевшали. Ціна польського злотого практично не змінилася.

На 17 серпня курс валют виглядає наступним чином:

1 долар США — 26,64 грн (26,64 за долар, -5 коп.)

1 євро — 31,36 грн (31,36 за євро, -3 коп.)

100 російських рублів — 36,2 грн (3,62 за 10 рублів, -2 коп.)

1 польський злотий — 6,86 грн (6,86 за злотий, 0 коп.)

Долар США вже давно не коштував так мало, як зараз. Це можна побачити на інфографіку:

Долар США

Раніше "Телеграф" повідомляв, що Верховна Рада України від 15 липня підтримала бюджетну декларацію на 2022-2024 роки — який обіцяють курс і зарплати.

Нагадуємо, що Кабмін встановив щомісячні доплати 400 тисячам військових пенсіонерів.