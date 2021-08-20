Рус

Долар знову дорожчає, а євро падає в ціні: курс валют на 20 серпня

Автор
І. Гамчук
Дата публікації
Читати російською
Автор
107
Долар знову дорожчає, а євро падає в ціні: курс валют на 20 серпня Новина оновлена 19 серпня 2021, 17:46
Курс валют на 20 серпня

Гривня знову зміцнилася до євро.

На ранок п’ятниці, 20 серпня, долар США, після значного падіння в ціні, знову почав дорожчати стосовно української гривні.

Про це можна судити за офіційними даними Нацбанку України.

Що стосується євро, польського злотого і російського рубля, то вони далі продовжують дешевшати на українському ринку валют.

Так, на ранок, 19 серпня, курс валют виглядає наступним чином:

  • 100 доларів США — 2665 грн (26,65 за долар, +1 коп.)
  • 100 євро — 3116 грн (31,16 за євро, -7 коп.)
  • 100 російських рублів — 35,9 грн (3,59 за 10 рублів, -2 коп.)
  • 100 польських злотих — 680 грн (6,80 за злотий, -4 коп.)

Раніше "Телеграф" повідомляв, 17 серпня вартість долара США впала рекордно низько, але 18 серпня він знову подорожчав.

Нагадуємо, що в Україні взяли бюджетну декларацію на три роки: який обіцяють курс і зарплати.

Також ми писали, що Кабмін встановив щомісячні доплати 400 тисячам військових пенсіонерів.

Субсидію зменшувати не будуть, але право її отримувати — доведеться доводити
Гроші
Субсидію зменшувати не будуть, але право її отримувати — доведеться доводити
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
Субсидію зменшувати не будуть, але право її отримувати — доведеться доводити
Субсидію зменшувати не будуть, але право її отримувати — доведеться доводити
Дата публікації
Категорія
Україна має статус "майже члена ЄС" та "майже члена НАТО", - Зеленський
Україна має статус "майже члена ЄС" та "майже члена НАТО", - Зеленський
Дата публікації
Категорія
Голова Центру протидії дезінформації зібралася в декрет — за час роботи про її досягнення нічого невідомо
Голова Центру протидії дезінформації зібралася в декрет — за час роботи про її досягнення нічого невідомо
Дата публікації
Категорія
Живете невідповідно до своїх достатків — платіть податки: в Україні створюють систему стеження за доходами громадян
Живете невідповідно до своїх достатків — платіть податки: в Україні створюють систему стеження за доходами громадян
Дата публікації
Категорія
"Ніхто не хотів давати йому ляпаса": Рибчинський висловився про скандал навколо Зіброва і пісні "Хрещатик"
"Ніхто не хотів давати йому ляпаса": Рибчинський висловився про скандал навколо Зіброва і пісні "Хрещатик"
Дата публікації
Категорія
За схемою Януковича: як Зеленський планує зняти Кличко і взяти контроль над Києвом
За схемою Януковича: як Зеленський планує зняти Кличко і взяти контроль над Києвом
Дата публікації
Категорія
Марія Бурмака: На жоден концерт до Дня незалежності мене не запросили. Не думаю, що для цієї влади я щось значу
Марія Бурмака: На жоден концерт до Дня незалежності мене не запросили. Не думаю, що для цієї влади я щось значу