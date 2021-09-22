Євро дорожчає, долар залишився незмінним: курс валют в Україні 22 вересня

Нацбанк України опублікував свіжий курс валют на 22.09.

Станом на ранок середи, 22 вересня, українська гривня по відношенню до долара США фактично не змінилася в ціні. Євро і російський рубль подорожчали, а злотий — незначно подешевшав.

Про це повідомляє Національний банк України.

Так, за добу долар США залишився незмінним, не додавши і не втративши ані копійки. Євро подорожчав на 8 копійок, російський рубль — на 2 коп., в той час як злотий — подешевшав на 1 копійку.

Станом на 22 вересня курс валют в Україні виглядає так:

1 долар США коштує 26,7 грн (як і раніше);

1 євро — 31,35 грн (+8 копійок, раніше 31,27 грн);

1 злотий — 6,78 грн (-1 коп., Було 6,79 грн)

10 російських рублів — 3,65 грн (+2 коп., Було 3,63 грн).

Вартість інших іноземних валют за курсом НБУ:

Дані НБУ

Дані НБУ

Варто відзначити, що ціна в обмінниках може істотно відрізнятися від курсу валют, який дає Національний банк. Це пояснюється тим, що фізичні особи не можуть купувати валюту за курсом регулятора.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що буде з курсом валют до кінця року і як буде вести себе долар.