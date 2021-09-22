Євро дорожчає, долар залишився незмінним: курс валют в Україні 22 вересня
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Нацбанк України опублікував свіжий курс валют на 22.09.
Станом на ранок середи, 22 вересня, українська гривня по відношенню до долара США фактично не змінилася в ціні. Євро і російський рубль подорожчали, а злотий — незначно подешевшав.
Про це повідомляє Національний банк України.
Так, за добу долар США залишився незмінним, не додавши і не втративши ані копійки. Євро подорожчав на 8 копійок, російський рубль — на 2 коп., в той час як злотий — подешевшав на 1 копійку.
Станом на 22 вересня курс валют в Україні виглядає так:
- 1 долар США коштує 26,7 грн (як і раніше);
- 1 євро — 31,35 грн (+8 копійок, раніше 31,27 грн);
- 1 злотий — 6,78 грн (-1 коп., Було 6,79 грн)
- 10 російських рублів — 3,65 грн (+2 коп., Було 3,63 грн).
Вартість інших іноземних валют за курсом НБУ:
Варто відзначити, що ціна в обмінниках може істотно відрізнятися від курсу валют, який дає Національний банк. Це пояснюється тим, що фізичні особи не можуть купувати валюту за курсом регулятора.
Раніше "Телеграф" повідомляв, що буде з курсом валют до кінця року і як буде вести себе долар.
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