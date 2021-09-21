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Євро різко впало в ціні, а вартість долара не змінилася: курс валют в Україні 21 вересня

Автор
Іванка Гамчук
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Курс валют в Україні 21 вересня
Курс валют в Україні 21 вересня

Нацбанк опублікував свіжий курс валют на 21.09.

Станом на ранок, 21 вересня, вартість долара США стосовно української гривні не змінилася, а от ціна євро, польського злотого та російського рубля стала меншою.

Про це повідомляє Національний банк України.

Відповідно до даних регулятора, євро подешевшало аж на 19 копійок, а польський злотий втратив 7 копійок. Що стосується російського рубля, то його вартість зменшилась на 5 копійок.

На 20 вересня курс валют в Україні виглядає так:

  • 1 долар коштує 26,7 грн (які і раніше);
  • 1 євро — 31,27 грн (раніше 31,46);
  • 1 злотий — 6,79 грн (було 6,86);
  • 10 російських рублів — 3,63 грн (було 3,68).

Варто відзначити, що таке падіння вартості євро за останній час давно не спостерігалося.Важливо те, що ціна іноземних валют може бути інакшою, ніж на офіційному сайті. Курс регулятора для фізичних осіб є неприйнятним.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що в Україні не вистачає приблизно 12 мільярдів на виплату субсидій, проте в Кабінеті міністрів запевняють, що гроші будуть. Надії покладаються на прибуток, котрий держава отримає від податку приватних підприємств.

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#Курс валют
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