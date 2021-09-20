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Долар США та євро піднялися в ціні після вихідних: курс валют в Україні 20 вересня

Автор
Іванка Гамчук
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Курс валют на 20 вересня
Курс валют на 20 вересня

Нацбанк оприлюднив свіжий курс валют на 20.09.

Станом на ранок, 20 вересня, вартість іноземних валют стосовно української гривні виросла після вихідних. Не змінилася лише ціна російського рубля.

Про це повідомляє Національний банк України.

Відповідно до даних регулятора, вартість долара США збільшилася на 4 копійки, євро подорожчало аж на 11 копійок, а от ціна польського злотого виросла лише на 1 копійку.

На 20 вересня курс валют в Україні виглядає так:

  • 1 долар коштує 26,7 грн (раніше 26,66);
  • 1 євро — 31,6 грн (раніше 31,37);
  • 1 злотий — 6,86 грн (було 6,85);
  • 10 російських рублів — 3,68 грн (як і раніше).

Варто відзначити, що попередні два тижні курс валют постійно різко змінювався. Вартість іноземних грошових одиниць то дорожчала відносно української гривні, то дешевшала.

Важливо те, що вартість іноземних валют в обмінниках може відрізнятися від вказаної на офіційному сайті, фізичні особи купують їх та продають за іншою ціною.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що у Кабінеті міністрів України спрогнозували, яким буде курс валют наступного 2022 року.

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