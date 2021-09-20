Доллар США и евро поднялись в цене после выходных: курс валют в Украине 20 сентября

Нацбанк обнародовал свежий курс валют на 20.09.

По состоянию на утро понедельника, 20 сентября, стоимость иностранных валют по отношению к украинской гривне выросла после выходных. Не изменилась только цена российского рубля.

Об этом сообщает Национальный банк Украины.

Согласно данным регулятора, стоимость доллара США увеличилась на 4 копейки, евро подорожал аж на 11 копеек, а вот цена польского злотого выросла лишь на 1 копейку.

На 20 сентября курс валют в Украине выглядит так:

1 доллар стоит 26,7 грн (ранее 26,66)

1 евро — 31,46 грн (ранее 31,37)

1 злотый — 6,86 грн (было 6,85)

10 российских рублей — 3,68 грн (как и раньше).

Стоит отметить, что предыдущие две недели курс валют постоянно резко менялся. Стоимость иностранных денежных единиц то дорожала относительно украинской гривны, то дешевела.

Важно то, что стоимость иностранных валют в обменниках может отличаться от указанной на официальном сайте, поскольку курс регулятора неприменим для физических лиц.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в Кабинете министров Украины спрогнозировали, каким будет курс валют на следующий 2022 год.