Укр

Евро резко упало в цене, а доллар "завис": курс валют в Украине 21 сентября

Автор
Иванка Гамчук
Дата публикации
Читати українською
Автор
16
Курс валют в Украине 21 сентября
Курс валют в Украине 21 сентября

Нацбанк опубликовал свежий курс валют на 21.09.

По состоянию на утро, 21 сентября, стоимость доллара США по отношению к украинской гривне не изменилась, а вот цена евро, польского злотого и российского рубля стала меньше.

Об этом сообщает Национальный банк Украины.

Согласно данным регулятора, евро подешевел аж на 19 копеек, а польский злотый потерял 7 копеек. Что касается российского рубля, то его стоимость уменьшилась на 5 копеек.

На 20 сентября курс валют в Украине выглядит так:

  • 1 доллар стоит 26,7 грн (как и раньше);
  • 1 евро — 31,27 грн (ранее 31,46)
  • 1 злотый — 6,79 грн (было 6,86)
  • 10 российских рублей — 3,63 грн (было 3,68).

Стоит отметить, что такое падение стоимости евро за последнее время давно не наблюдалось.

Важно то, что цена иностранных валют может быть иной, чем на официальном сайте. Курс регулятора для физических лиц неприемлем.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в Украине не хватает примерно 12 млрд на выплату субсидий, однако в Кабинете министров уверяют, что деньги будут. Надежды возлагаются на прибыль, который государство получит от налогов частных предприятий.

Теги:
#Курс валют
Сергей Ионушас
Политика
У Зеленского нашли замену Монастырскому
Дата публикации
Дата публикации
Категория
Сергей Ионушас
У Зеленского нашли замену Монастырскому
Дата публикации
Категория
Владимир Зеленский
Зеленский уже вылетел в США: что он будет там делать
Дата публикации
Категория
В Украине ужесточили правила карантина
В Украине вступили в силу новые правила карантина: что о них стоит знать
Дата публикации
Категория
Вадим Ивченко
Шмыгаль — ручной, а министры сейчас выполняют указания Офиса президента — нардеп Ивченко
Дата публикации
Категория
Усик-Джошуа
Усик сможет победить Джошуа при одном условии, — эксперт по боксу