Евро резко упало в цене, а доллар "завис": курс валют в Украине 21 сентября

Нацбанк опубликовал свежий курс валют на 21.09.

По состоянию на утро, 21 сентября, стоимость доллара США по отношению к украинской гривне не изменилась, а вот цена евро, польского злотого и российского рубля стала меньше.

Об этом сообщает Национальный банк Украины.

Согласно данным регулятора, евро подешевел аж на 19 копеек, а польский злотый потерял 7 копеек. Что касается российского рубля, то его стоимость уменьшилась на 5 копеек.

На 20 сентября курс валют в Украине выглядит так:

1 доллар стоит 26,7 грн (как и раньше);

1 евро — 31,27 грн (ранее 31,46)

1 злотый — 6,79 грн (было 6,86)

10 российских рублей — 3,63 грн (было 3,68).

Стоит отметить, что такое падение стоимости евро за последнее время давно не наблюдалось.

Важно то, что цена иностранных валют может быть иной, чем на официальном сайте. Курс регулятора для физических лиц неприемлем.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в Украине не хватает примерно 12 млрд на выплату субсидий, однако в Кабинете министров уверяют, что деньги будут. Надежды возлагаются на прибыль, который государство получит от налогов частных предприятий.