Евро дорожает, доллар остался прежним: курс валют в Украине 22 сентября

Нацбанк Украины опубликовал свежий курс валют на 22.09.

По состоянию на утро среды, 22 сентября, украинская гривна по отношению к доллару США по факту осталась неизменной. Евро и российский рубль подорожали, а злотый — незначительно подешевел.

Об этом сообщает Национальный банк Украины.

Так, за сутки доллар США остался неизменным, не прибавив и не потеряв ни копейки. Евро подорожал на 8 копеек, российский рубль — на 2 коп., в то время как злотый — подешевел на 1 копейку.

На 22 сентября курс валют в Украине выглядит так:

1 доллар США стоит 26,7 грн (как и раньше);

1 евро — 31,35 грн (+8 копеек, ранее 31,27 грн);

1 злотый — 6,78 грн (-1 коп., было 6,79 грн)

10 российских рублей — 3,65 грн (+2 коп., было 3,63 грн).

Стоимость других иностранных валют по курсу НБУ:

Данные НБУ

Данные НБУ

Стоит отметить, что цена в обменниках может существенно отличаться от курса валют, который дает Национальный банк. Это объясняется тем, что физические лица не могут приобретать валюту по курсу регулятора.

Ранее "Телеграф" сообщал, что будет с курсом валют до конца года и как будет вести себя доллар.