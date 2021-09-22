Евро дорожает, доллар остался прежним: курс валют в Украине 22 сентября
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Нацбанк Украины опубликовал свежий курс валют на 22.09.
По состоянию на утро среды, 22 сентября, украинская гривна по отношению к доллару США по факту осталась неизменной. Евро и российский рубль подорожали, а злотый — незначительно подешевел.
Об этом сообщает Национальный банк Украины.
Так, за сутки доллар США остался неизменным, не прибавив и не потеряв ни копейки. Евро подорожал на 8 копеек, российский рубль — на 2 коп., в то время как злотый — подешевел на 1 копейку.
На 22 сентября курс валют в Украине выглядит так:
- 1 доллар США стоит 26,7 грн (как и раньше);
- 1 евро — 31,35 грн (+8 копеек, ранее 31,27 грн);
- 1 злотый — 6,78 грн (-1 коп., было 6,79 грн)
- 10 российских рублей — 3,65 грн (+2 коп., было 3,63 грн).
Стоимость других иностранных валют по курсу НБУ:
Стоит отметить, что цена в обменниках может существенно отличаться от курса валют, который дает Национальный банк. Это объясняется тем, что физические лица не могут приобретать валюту по курсу регулятора.
Ранее "Телеграф" сообщал, что будет с курсом валют до конца года и как будет вести себя доллар.
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