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Долар і євро падають в ціні, а російський рубль дорожчає: курс валют в Україні 23 вересня

Автор
Іванка Гамчук
Дата публікації
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Курс валют на 23 вересня Новина оновлена 23 вересня 2021, 09:58
Курс валют на 23 вересня

Українська гривня зміцнює свої позиції на валютному ринку.

В Україні в четвер, 23 вересня, вартість долара США, євро і польського злотого знизилася стосовно української гривні, а от російський рубль подорожчав.

Про це повідомляє Національний банк України.

Відповідно до курсу регулятора, американський долар подешевшав на 3 копійки, як і польський злотий, а євро втратив аж 7 копійок. Що стосується російського рубля, то він стосовно української гривні виріс в ціні на 1 копійку.

Станом на 23 вересня курс валют в Україні виглядає так:

  • 1 долар США коштує 26,67 грн (раніше було 26,7);
  • 1 євро — 31,28 грн (раніше 31,35 грн);
  • 1 злотий — 6,75 грн (було 6,78 грн)
  • 10 російських рублів — 3,66 грн (було 3,65 грн).

Варто відзначити, що ціна іноземної валюти на чорному ринку відрізняється від тієї, що вказана на офіційному сайті Нацбанку.

Ціни на чорному ринку валют 23 вересня виглядають так: 

долар — 26,62 купівля, 26,7 грн продаж;

євро — 31,05 купівля, 31,25 грн продаж;

польський злотий — 6,75 купівля, 6,83 грн продаж;

російський рубль — 0,36 купівля, 0,36 грн продаж.

Раніше "Телеграф" повідомляв прогноз на курс валют до кінця 2021 року та причини коливань вартості іноземних валют стосовно української гривні.

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