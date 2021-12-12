Автолюбителів обкладуть новим податком: кому доведеться розщедритися

Гетьманцев розповів, як працюватиме податок на дорогі покупки.

Українці незабаром будуть змушені платити податки на дорогі покупки, на зразок квартир чи автомобілів. Поширюватиметься він лише на тих власників, хто не зможе пояснити, звідки у них з’явилися гроші на придбання.

Про це розповів голова податкового комітету Ради Данило Гетьманцев в інтерв’ю Forbes.

Законопроєкт про так звані методи непрямого податкового контролю вже розробляється Мінфіном.

За його словами, податкова отримає можливість спостерігати за витратами українців і у разі виявлення дорогої покупки зможе направити запит громадянину з вимогою пояснити звідки у нього взялися гроші на це. Якщо ж покупець зможе показати свої джерела доходу, він буде змушений заплатити 18% вартості покупки.

Гетьманців каже, що це обґрунтовано тим, що більшість працездатних громадян України не розкриває своїх доходів. Таких, за його словами, минулого року було понад 10 мільйонів людей.

Раніше "Телеграф" писав, як цей податок працюватиме, якими повноваженнями будуть наділені податківці та що загрожуватиме ухильникам.