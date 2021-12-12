Автолюбителей обложат новым налогом: кому придется раскошелиться

Гетманцев рассказал, как будет работать налог на дорогие покупки.

Украинцы вскоре будут вынуждены платить налоги на дорогие покупки, вроде квартир или автомобилей. Распространяться он будет лишь на тех владельцев, кто не сможет пояснить, откуда у них появились деньги на приобретение.

Об этом рассказал глава налогового комитета Рады Даниил Гетманцев в интервью Forbes.

Законопроект о так называемых методах непрямого налогового контроля уже разрабатывается Минфином.

По его словам, налоговая получит возможность наблюдать за расходами украинцев и в случае обнаружения дорогостоящей покупки, сможет направить запрос гражданину с требованием объяснить откуда у него взялись деньги на это. Если же покупатель не сможет показать свои источники дохода, то он будет вынужден заплатить 18% от стоимости покупки.

Гетманцев говорит, что это обосновано тем, что большинство трудоспособных граждан Украины не раскрывает своих доходов. Таких, по его словам, в прошлом году было более 10 миллионов человек.

Ранее "Телеграф" писал, как этот налог будет работать, какими полномочиями будут наделены налоговики и что будет грозить уклонистам.