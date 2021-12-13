Євро стрімко дешевшає, долар теж здає позиції: курс валют в Україні на 13 грудня

Нацбанк установив курс валют на понеділок.

Українська гривня після вихідних демонструє значне зростання щодо долара та євро.

Про це свідчать дані Національного банку України.

У порівнянні з п’ятницею, 10 грудня, на колишньому рівні із популярних іноземних валют залишився лише російський рубль, він змінив вартість менш ніж на одну копійку.

А ось у вартості євро спостерігається значне падіння, так за вихідні основна валюта ЄС втратила у вартості цілих 22 копійки, долар же не показав настільки великої цифри, але теж опустився майже на 8 копійок.

Позначилось таке падіння і на вартості польського злотого, який подешевшав майже на 6 копійок. Британський фунт стерлінгів також не втримався і просів на 10 копійок.

У понеділок курс основних валют в Україні виглядає так:

1 долар США = 27,0241 грн;

1 євро = 30,4521 грн;

1 злотий = 6,5985 грн;

10 російських рублів = 3,6759 грн;

1 фунт стерлінгів = 35,6934 грн;

З повним списком можна ознайомитись нижче:

Курс валют

Як повідомлялося раніше, вакциновані українці незабаром зможуть отримати на свій рахунок одну тисячу гривень у рамках допомоги постраждалим сферам економіки. Перші виплати мають розпочатися з 19 грудня, але в мережі вже з’явилася детальна інструкція про те, як це відбуватиметься і що для цього потрібно зробити.