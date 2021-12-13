Євро стрімко дешевшає, долар теж здає позиції: курс валют в Україні на 13 грудня
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Нацбанк установив курс валют на понеділок.
Українська гривня після вихідних демонструє значне зростання щодо долара та євро.
Про це свідчать дані Національного банку України.
У порівнянні з п’ятницею, 10 грудня, на колишньому рівні із популярних іноземних валют залишився лише російський рубль, він змінив вартість менш ніж на одну копійку.
А ось у вартості євро спостерігається значне падіння, так за вихідні основна валюта ЄС втратила у вартості цілих 22 копійки, долар же не показав настільки великої цифри, але теж опустився майже на 8 копійок.
Позначилось таке падіння і на вартості польського злотого, який подешевшав майже на 6 копійок. Британський фунт стерлінгів також не втримався і просів на 10 копійок.
У понеділок курс основних валют в Україні виглядає так:
- 1 долар США = 27,0241 грн;
- 1 євро = 30,4521 грн;
- 1 злотий = 6,5985 грн;
- 10 російських рублів = 3,6759 грн;
- 1 фунт стерлінгів = 35,6934 грн;
З повним списком можна ознайомитись нижче:
Як повідомлялося раніше, вакциновані українці незабаром зможуть отримати на свій рахунок одну тисячу гривень у рамках допомоги постраждалим сферам економіки. Перші виплати мають розпочатися з 19 грудня, але в мережі вже з’явилася детальна інструкція про те, як це відбуватиметься і що для цього потрібно зробити.
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