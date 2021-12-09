Долар падає другий день поспіль: курс валют на 9 грудня

Головний банк країни оновив курс валют на четвер

Національний банк України (НБУ) опустив курс долара США, який упродовж трьох тижнів демонстрував лише збільшення ціни, та трохи зміцнив розцінки на євро.

Про це головний регулятор країни повідомив на своєму офіційному сайті.

Так, у четвер, 9 грудня, курс гривні збільшився щодо долара на 11,5 копійок, а ось щодо євро "просів" на 4 копійки у порівнянні з попереднім днем.

Якщо говорити про польський злотий, то він поки що утримує позицію на рівні 6,69 грн, а ось британський фунт стерлінгів "впав" в ціні аж на 25 копійок проти української національної валюти.

Детальніше по курсах валют від головного банку України на 9 грудня:

долар США – 27,2167 грн (у вівторок — 27,33 грн)

євро – 30,7698 грн (у вівторок — 30,72 грн)

злотий — 6,69 грн грн (у вівторок — 6,69 грн)

1 фунт стерлінгів — 35,922 грн (у вівторок — 36,18 грн)

10 російських рублів – 3,6925 (у вівторок — 3,67)

Оновлені курси на іноземну валюту:

Оновлені курси іноземної валюти

Нагадаємо також, як Телеграфу вдалося поспілкуватися з українськими експертами у сфері економіки та дізнатися, чому Україні так невигідне зростання національної валюти.