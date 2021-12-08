НБУ посилив гривню проти долара: курс валют на 8 грудня

Оновлений курс валют на сьогодні

У середу, 8 грудня, Національний банк України (НБУ) оновив курси валют, тож долар США сьогодні коштуватиме 27 гривень 33 копійки, що на 5 копійок дешевше, аніж у попередній день.

Інформацію про зміни на ринку валюти головний банк країни опублікував на офіційному сайті.

Так, у середу долар США впав в ціні щодо національної валюти (гривні) на 5 копійок, при цьому євро "просів" ще більше — аж на 17 копійок.

Що стосується злотого, то він подешевшав на 2 копійки, а ось британський фунт стерлінгів "впав" в ціні на 10 копійок.

Детальніше по курсах валют від Нацбанку на середу, 8 грудня:

долар США – 27,33 грн (у вівторок — 27,379 грн)

євро – 30,72 грн (у вівторок — 30,90 грн)

злотий — 6,69 грн (у вівторок — 6,7386 грн)

1 фунт стерлінгів — 36,18 грн (у вівторок — 36,356 грн)

10 російських рублів – 3,67 (у вівторок — 3,7034 грн)

Офіційний курс валют від НБУ на іноземну валюту:

Скріншот курсу іноземної валюти на 8 грудня

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, як сильно обвалилася в ціні гривня наприкінці осені, і хто у цьому винен.