НБУ посилив гривню проти долара: курс валют на 8 грудня
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Оновлений курс валют на сьогодні
У середу, 8 грудня, Національний банк України (НБУ) оновив курси валют, тож долар США сьогодні коштуватиме 27 гривень 33 копійки, що на 5 копійок дешевше, аніж у попередній день.
Інформацію про зміни на ринку валюти головний банк країни опублікував на офіційному сайті.
Так, у середу долар США впав в ціні щодо національної валюти (гривні) на 5 копійок, при цьому євро "просів" ще більше — аж на 17 копійок.
Що стосується злотого, то він подешевшав на 2 копійки, а ось британський фунт стерлінгів "впав" в ціні на 10 копійок.
Детальніше по курсах валют від Нацбанку на середу, 8 грудня:
- долар США – 27,33 грн (у вівторок — 27,379 грн)
- євро – 30,72 грн (у вівторок — 30,90 грн)
- злотий — 6,69 грн (у вівторок — 6,7386 грн)
- 1 фунт стерлінгів — 36,18 грн (у вівторок — 36,356 грн)
- 10 російських рублів – 3,67 (у вівторок — 3,7034 грн)
Офіційний курс валют від НБУ на іноземну валюту:
Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, як сильно обвалилася в ціні гривня наприкінці осені, і хто у цьому винен.
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