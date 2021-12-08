НБУ усилил гривну против доллара: курс валют на 8 декабря

Обновленный курс валют на сегодня

В среду, 8 декабря, Национальный банк Украины (НБУ) обновил курсы валют, поэтому доллар США сегодня будет стоить 27 гривен 33 копейки, что на 5 копеек дешевле, чем в предыдущий день.

Информацию об изменениях на рынке валюты главный банк страны обнародовал на официальном сайте.

Так, в среду доллар США упал в цене по отношению к национальной валюте (гривне) на 5 копеек, при этом евро "просел" еще больше — на 17 копеек.

Что касается злотого, то он подешевел на 2 копейки, а вот британский фунт стерлингов упал в цене на 10 копеек.

Детальнее по курсам валют от Нацбанка на среду, 8 декабря:

доллар США – 27,33 грн (во вторник – 27,379 грн)

євро – 30,72 грн (во вторник – 30,90 грн)

злотый — 6,69 грн (во вторник — 6,7386 грн)

1 фунт стерлингов — 36,18 грн (во вторник — 36,356 грн)

10 российских рублей – 3,67 (во вторник – 3,7034 грн)

Официальный курс валют от НБУ на иностранную валюту:

Скриншот курса иностранной валюты на 8 декабря

Напомним, ранее "Телеграф" писал, как сильно обвалилась в цене гривна в конце осени, и кто в этом виноват.