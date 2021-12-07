Доллар и евро вновь пошли вверх: курс валют на 7 декабря

Обновленный курс валют на вторник

Курс гривны после укрепления в понедельник вновь пошел на спад. По состоянию на утро вторника, 7 декабря, доллар США и евро поднялись в цене по отношению к украинской национальной валюты.

Об этом свидетельствуют данные Национального банка Украины (НБУ).

Так, за сутки по отношению к украинской гривне что доллар, что евро стали дороже на 8 копеек. Польский злотый остался на прежнем уровне, а российский рубль потерял одну копейку.

Основные валюты по курсу НБУ по состоянию на вторник, 7 декабря, стоят:

Доллар США — 27,379 (в понедельник — 27,298 грн)

Евро — 30,90 (предварительные данные — 30,82 грн)

злотый – 6,72 (до этого – 6,72 грн)

фунт стерлингов — 36,29 (36,24 грн стоил в понедельник)

10 российских рублей – 3,70 (до этого – 3,71)

Стоимость других иностранных валют:

Курс валют по данным НБУ

Курс валют по данным НБУ

Отметим, что вот уже вторую неделю подряд национальная валюта теряет по отношению к доллару. Украинские эксперты объяснили "Телеграфу" причины случившегося и то, какое будущее видят для гривны до конца года.