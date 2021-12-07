Укр

Доллар и евро вновь пошли вверх: курс валют на 7 декабря

Автор
Дмитрий Ищенко Дмитрий Ищенко
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Курс валют на 7 декабря
Курс валют на 7 декабря

Обновленный курс валют на вторник

Курс гривны после укрепления в понедельник вновь пошел на спад. По состоянию на утро вторника, 7 декабря, доллар США и евро поднялись в цене по отношению к украинской национальной валюты.

Об этом свидетельствуют данные Национального банка Украины (НБУ).

Так, за сутки по отношению к украинской гривне что доллар, что евро стали дороже на 8 копеек. Польский злотый остался на прежнем уровне, а российский рубль потерял одну копейку.

Основные валюты по курсу НБУ по состоянию на вторник, 7 декабря, стоят:

  • Доллар США — 27,379 (в понедельник — 27,298 грн)
  • Евро — 30,90 (предварительные данные — 30,82 грн)
  • злотый – 6,72 (до этого – 6,72 грн)
  • фунт стерлингов — 36,29 (36,24 грн стоил в понедельник)
  • 10 российских рублей – 3,70 (до этого – 3,71)

Стоимость других иностранных валют:

Курс валют по данным НБУ
Курс валют по данным НБУ
Курс валют по данным НБУ
Курс валют по данным НБУ

Отметим, что вот уже вторую неделю подряд национальная валюта теряет по отношению к доллару. Украинские эксперты объяснили "Телеграфу" причины случившегося и то, какое будущее видят для гривны до конца года.

Теги:
#НБУ #Евро #Доллар #Рубль #Курс валют #7 декабря
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