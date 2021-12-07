Долар та євро знову пішли вгору: курс валют на 7 грудня

Оновлений курс валют на вівторок

Курс гривні після зміцнення у понеділок знову пішов на спад. Станом на ранок вівторка, 7 грудня, долар США та євро піднялися в ціні щодо української національної валюти.

Про це свідчать дані Національного банку України (НБУ).

Так, за добу проти української гривні що долар, що євро стали дорожчими на 8 копійок. Польський злотий залишився на колишньому рівні, а російський рубль втратив одну копійку.

Основні валюти за курсом НБУ станом на вівторок, 7 грудня, стоять:

Долар США — 27,379 (у понеділок — 27,298 грн)

Євро — 30,90 (попередні дані — 30,82 грн)

злотий – 6,72 (до цього – 6,72 грн)

фунт стерлінгів — 36,29 (36,24 грн коштував у понеділок)

10 російських рублів — 3,70 (до цього — 3,71)

Вартість інших іноземних валют:

Курс валют за даними НБУ

Курс валют за даними НБУ

Зазначимо, що ось уже другий тиждень поспіль національна валюта втрачає проти долара. Українські експерти пояснили "Телеграфу" причини того, що сталося, і те, яке майбутнє бачать для гривні до кінця року.