Долар та євро знову пішли вгору: курс валют на 7 грудня
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Оновлений курс валют на вівторок
Курс гривні після зміцнення у понеділок знову пішов на спад. Станом на ранок вівторка, 7 грудня, долар США та євро піднялися в ціні щодо української національної валюти.
Про це свідчать дані Національного банку України (НБУ).
Так, за добу проти української гривні що долар, що євро стали дорожчими на 8 копійок. Польський злотий залишився на колишньому рівні, а російський рубль втратив одну копійку.
Основні валюти за курсом НБУ станом на вівторок, 7 грудня, стоять:
- Долар США — 27,379 (у понеділок — 27,298 грн)
- Євро — 30,90 (попередні дані — 30,82 грн)
- злотий – 6,72 (до цього – 6,72 грн)
- фунт стерлінгів — 36,29 (36,24 грн коштував у понеділок)
- 10 російських рублів — 3,70 (до цього — 3,71)
Вартість інших іноземних валют:
Зазначимо, що ось уже другий тиждень поспіль національна валюта втрачає проти долара. Українські експерти пояснили "Телеграфу" причини того, що сталося, і те, яке майбутнє бачать для гривні до кінця року.
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