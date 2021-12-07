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Долар та євро знову пішли вгору: курс валют на 7 грудня

Автор
Дмитро Іщенко Дмитро Іщенко
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Курс валют на 7 грудня
Курс валют на 7 грудня

Оновлений курс валют на вівторок

Курс гривні після зміцнення у понеділок знову пішов на спад. Станом на ранок вівторка, 7 грудня, долар США та євро піднялися в ціні щодо української національної валюти.

Про це свідчать дані Національного банку України (НБУ).

Так, за добу проти української гривні що долар, що євро стали дорожчими на 8 копійок. Польський злотий залишився на колишньому рівні, а російський рубль втратив одну копійку.

Основні валюти за курсом НБУ станом на вівторок, 7 грудня, стоять:

  • Долар США — 27,379 (у понеділок — 27,298 грн)
  • Євро — 30,90 (попередні дані — 30,82 грн)
  • злотий – 6,72 (до цього – 6,72 грн)
  • фунт стерлінгів — 36,29 (36,24 грн коштував у понеділок)
  • 10 російських рублів — 3,70 (до цього — 3,71)

Вартість інших іноземних валют:

Курс валют за даними НБУ
Курс валют за даними НБУ
Курс валют за даними НБУ
Курс валют за даними НБУ

Зазначимо, що ось уже другий тиждень поспіль національна валюта втрачає проти долара. Українські експерти пояснили "Телеграфу" причини того, що сталося, і те, яке майбутнє бачать для гривні до кінця року.

Теги:
#НБУ #Євро #Долар #Рубль #Курс валют #7 грудня
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