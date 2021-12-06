В Україні після вихідних валюта впала у ціні: курс на 6 грудня
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Оновлений курс валют радує зміцненням позицій гривні
В Україні після вихідних у порівнянні з пʼятницею спостерігається укріплення позицій національної валюти. Станом на ранок понеділка, 6 грудня, євро, злотий та фунт стерлінгів впали у ціні відносно гривні.
Про це свідчать дані Національного банку України.
Так, за вихідні у ціні відносно української гривні втратив євро — став дешевшим на 12 копійок, фунт стерлінгів просів на 11 копійок, а злотий за вихідні втратив у ціні 1 копійку. Відносно стабільною до гривні залишилась вартість долара — подорожчав на 0,5 копійки, а 10 російських рублів подорожчали на копійку.
Основні валюти по курсу НБУ станом на понеділок, 6 грудня, коштують:
- Долар США — 27, 298 (у п’ятницю 27,293 грн)
- Євро — 30,82 (попередні дані — 30,94)
- злотий — 6,72 (до цього — 6,73)
- 1 фунт стерлінгів — 36,24 (36,35 коштував у п’ятницю)
- 10 російських рублів — 3,71 (до цього — 3,70)
Вартість інших іноземних валют:
Нагадаємо, як повідомляв "Телеграф", економічні експерти прогнозують, що до кінця року українську гривню може дуже "захитати". Серед причин такого стану речей називають коливання цін на природний газ.