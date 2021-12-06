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В Україні після вихідних валюта впала у ціні: курс на 6 грудня

Автор
Анна Дворовенко Анна Дворовенко
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Курс валют від Нацбанку
Курс валют від Нацбанку

Оновлений курс валют радує зміцненням позицій гривні

В Україні після вихідних у порівнянні з пʼятницею спостерігається укріплення позицій національної валюти. Станом на ранок понеділка, 6 грудня, євро, злотий та фунт стерлінгів впали у ціні відносно гривні.

Про це свідчать дані Національного банку України.

Так, за вихідні у ціні відносно української гривні втратив євро — став дешевшим на 12 копійок, фунт стерлінгів просів на 11 копійок, а злотий за вихідні втратив у ціні 1 копійку. Відносно стабільною до гривні залишилась вартість долара — подорожчав на 0,5 копійки, а 10 російських рублів подорожчали на копійку.

Основні валюти по курсу НБУ станом на понеділок, 6 грудня, коштують:

  • Долар США — 27, 298 (у п’ятницю 27,293 грн)
  • Євро — 30,82 (попередні дані — 30,94)
  • злотий — 6,72 (до цього — 6,73)
  • 1 фунт стерлінгів — 36,24 (36,35 коштував у п’ятницю)
  • 10 російських рублів — 3,71 (до цього — 3,70)

Вартість інших іноземних валют:

Курс валют за даними НБУ
Курс валют за даними НБУ

Нагадаємо, як повідомляв "Телеграф", економічні експерти прогнозують, що до кінця року українську гривню може дуже "захитати". Серед причин такого стану речей називають коливання цін на природний газ.

Теги:
#НБУ #Євро #Долар #Курс валют #6 грудня #Фунт стерлінгів
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