В Украине после выходных валюта упала в цене: курс на 6 декабря
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Обновленный курс валют радует укреплением позиций гривны
В Украине после выходных по сравнению с пятницей наблюдается укрепление позиций национальной валюты. По состоянию на утро понедельника, 6 декабря, евро, злотый и фунт стерлингов упали в цене по отношению к гривне.
Об этом свидетельствуют данные Национального банка.
Так, за выходные в цене по отношению к украинской гривне потерял евро — стал дешевле на 12 копеек, фунт стерлингов просел на 11 копеек, а злотый за выходные потерял в цене 1 копейку. Относительно стабильной по отношению к гривне осталась стоимость доллара — подорожал на 0,5 копейки, а 10 российских рублей подорожали на копейку.
Основные валюты по курсу НБУ по состоянию на понедельник, 6 декабря, стоят:
- Доллар США — 27, 298 (в пятницу 27,293 грн)
- Евро — 30,82 (предварительные данные — 30,94)
- злотый – 6,72 (до этого – 6,73)
- 1 фунт стерлингов — 36,24 (36,35 стоил в пятницу)
- 10 российских рублей – 3,71 (до этого – 3,70)
Стоимость других иностранных валют:
Напомним, как сообщал "Телеграф", экономические эксперты прогнозируют, что до конца года украинскую гривну может очень "расшатать". Среди причин такого положения вещей называют колебания цен на природный газ.