В Украине после выходных валюта упала в цене: курс на 6 декабря

Обновленный курс валют радует укреплением позиций гривны

В Украине после выходных по сравнению с пятницей наблюдается укрепление позиций национальной валюты. По состоянию на утро понедельника, 6 декабря, евро, злотый и фунт стерлингов упали в цене по отношению к гривне.

Об этом свидетельствуют данные Национального банка.

Так, за выходные в цене по отношению к украинской гривне потерял евро — стал дешевле на 12 копеек, фунт стерлингов просел на 11 копеек, а злотый за выходные потерял в цене 1 копейку. Относительно стабильной по отношению к гривне осталась стоимость доллара — подорожал на 0,5 копейки, а 10 российских рублей подорожали на копейку.

Основные валюты по курсу НБУ по состоянию на понедельник, 6 декабря, стоят:

Доллар США — 27, 298 (в пятницу 27,293 грн)

Евро — 30,82 (предварительные данные — 30,94)

злотый – 6,72 (до этого – 6,73)

1 фунт стерлингов — 36,24 (36,35 стоил в пятницу)

10 российских рублей – 3,71 (до этого – 3,70)

Стоимость других иностранных валют:

Курс валют по данным НБУ

Напомним, как сообщал "Телеграф", экономические эксперты прогнозируют, что до конца года украинскую гривну может очень "расшатать". Среди причин такого положения вещей называют колебания цен на природный газ.