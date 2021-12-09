Укр

Доллар падает второй день подряд: курс валют на 9 декабря

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Наталия Чебан Наталия Чебан
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Курсы валют 9 декабря
Курсы валют 9 декабря

Главный банк страны обновил курс валют на четверг

Национальный банк Украины (НБУ) опустил курс доллара США, который в течение трех недель демонстрировал лишь увеличение цены и немного укрепил расценки на евро.

Об этом главный регулятор страны сообщил на своем официальном сайте.

Так, в четверг, 9 декабря, курс гривны увеличился по отношению к доллару на 11,5 копеек, а вот по евро "просел" на 4 копейки по сравнению с предыдущим днем.

Если говорить о польском злотом, то он пока удерживает позицию на уровне 6,69 грн, а вот британский фунт стерлингов "упал" в цене на 25 копеек против украинской национальной валюты.

Детальнее по курсам валют от главного банка Украины на 9 декабря:

  • доллар США – 27,21 грн (во вторник – 27,33 грн)
  • евро – 30,76 грн (во вторник – 30,72 грн)
  • злотый — 6,69 грн (во вторник — 6,69 грн)
  • 1 фунт стерлингов — 35,92 грн (во вторник — 36,18 грн)
  • 10 российских рублей – 3,69 (во вторник – 3,67)

Обновленные курсы на иностранную валюту:

Обновлены курсы иностранной валюты
Обновлены курсы иностранной валюты

Напомним так же, как Телеграфу удалось пообщаться с украинскими экспертами в сфере экономики и узнать, почему Украине так невыгоден "рост" национальной валюты.

Теги:
#НБУ #Доллар #Курс #Курс валют #Злотый #Фунт стерлингов #Євро
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