Доллар падает второй день подряд: курс валют на 9 декабря

Главный банк страны обновил курс валют на четверг

Национальный банк Украины (НБУ) опустил курс доллара США, который в течение трех недель демонстрировал лишь увеличение цены и немного укрепил расценки на евро.

Об этом главный регулятор страны сообщил на своем официальном сайте.

Так, в четверг, 9 декабря, курс гривны увеличился по отношению к доллару на 11,5 копеек, а вот по евро "просел" на 4 копейки по сравнению с предыдущим днем.

Если говорить о польском злотом, то он пока удерживает позицию на уровне 6,69 грн, а вот британский фунт стерлингов "упал" в цене на 25 копеек против украинской национальной валюты.

Детальнее по курсам валют от главного банка Украины на 9 декабря:

доллар США – 27,21 грн (во вторник – 27,33 грн)

евро – 30,76 грн (во вторник – 30,72 грн)

злотый — 6,69 грн (во вторник — 6,69 грн)

1 фунт стерлингов — 35,92 грн (во вторник — 36,18 грн)

10 российских рублей – 3,69 (во вторник – 3,67)

Обновленные курсы на иностранную валюту:

Обновлены курсы иностранной валюты

Напомним так же, как Телеграфу удалось пообщаться с украинскими экспертами в сфере экономики и узнать, почему Украине так невыгоден "рост" национальной валюты.