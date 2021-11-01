Гривна стабильнее, чем ожидалось: каким будет курс доллара к концу года

Стабильности украинской гривны будут способствовать сразу несколько факторов

В Украине к концу текущего года национальная валюта будет стабильнее, чем ожидалось, а на данный момент в стране формируется значительный профицит платежного баланса.

Об этом украинский экономист Борис Кушнирук рассказал в эксклюзивном интервью "Телеграфу".

По словам эксперта, профициту украинской гривны будут способствовать сразу несколько факторов. Первый из них — переводы граждан Украины, которые работают за границей. По оценкам экспертов, они должны составить около 13 млрд долларов.

Вторым пунктом, который будет удерживать стабильный курс гривны до конца года, станут сверхвысокие цены на энергоносители. Из-за этого сильно упадет энергетический импорт. А украинские производители уже неоднократно заявляли, что быстрее закроются, чем будут покупать газ по таким ценам.

Третий пункт — сокращение потребительского импорта, поскольку из-за карантина импортеры отказались от некоторых видов закупок.

И четвертый аспект — на фоне сокращения энергетического и потребительского импорта, экспортная выручка остается на прогнозируемом уровне.

"В связи со всем вышесказанным, курс до конца года не то что до 29 – он даже до 27 грн за доллар может не дойти", — резюмировал Борис Кушнирук.

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