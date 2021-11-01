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Гривня стабільніша, ніж очікувалося: яким буде курс долара до кінця року

Автор
Анна Дворовенко Анна Дворовенко
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Курс валют
Курс валют

Стабільності української гривні сприятимуть одразу кілька факторів

В Україні до кінця поточного року національна валюта буде стабільнішою, ніж очікувалося, а на цей час у країні формується значний профіцит платіжного балансу.

Про це український економіст Борис Кушнірук розповів в інтерв’ю "Телеграфу".

За словами експерта, профіциту української гривні сприятимуть одразу кілька факторів. Перший — перекази громадян України, які працюють за кордоном. За оцінками експертів, вони мають скласти близько 13 млрд доларів.

Другим пунктом, який утримуватиме стабільний курс гривні до кінця року, стануть надвисокі ціни на енергоносії. Через це сильно впаде енергетичний імпорт. А українські виробники вже неодноразово заявляли, що швидше закриються, ніж купуватимуть газ за такими цінами.

Третій пункт — скорочення споживчого імпорту, оскільки через карантин імпортери відмовилися від деяких видів закупівель.

І четвертий аспект — на тлі скорочення енергетичного та споживчого імпорту експортний виторг залишиться на прогнозованому рівні.

"У зв’язку з усім сказаним вище, курс до кінця року не те що до 29 — він навіть до 27 грн за долар може не дійти", — резюмував Борис Кушнірук.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що не так із Держбюджетом України на 2022 рік.

Теги:
#Україна #Курс долара #Профіцит бюджету
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