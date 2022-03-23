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Удар по промисловості: росії обіцяють зупинку майже всієї металургії

Автор
Олена Вєчканова Олена Вєчканова
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Економіка росії впевнено котиться вниз Новина оновлена 23 березня 2022, 13:24
Економіка росії впевнено котиться вниз

Кількість безробітних росіян буде невпинно збільшуватися

Російські металургійні та машинобудівні заводи після введених Заходом санкцій та обмежень зіткнулися з низкою проблем, які обмежують їхню працездатність. Через вторгнення армії рф на територію України більшість промисловості країни-агресора відчуває проблеми з нормальним функціонуванням.

Такі висновки пролунали від економіста Михайла Кухара у щотижневому огляді економіки росії за 14-21 березня.

Металургія

За інформацією Кухара, найбільші проблеми зачепили меткомбінат "Северсталь" у Череповці — тут морська блокада портів не дозволяє доставляти сталь до інших підприємств металургійного спектру. Таким чином може зупинитися меткомбінат у Новолипецьку та низці інших російських міст.

Самі російські експерти вважають ситуацію критичною та прогнозують, що близько 80% колишніх потужностей буде зупинено. У свою чергу це потягне за собою не лише скорочення експорту, а й звільнення десятків тисяч працівників. Здебільшого це стосується Уралу та Східного Сибіру.

Також варто зауважити, що компанії, яким усе ще вдавалося торгувати з іншими країнами, теж почали відчувати тиск. Приміром, російський холдинг EVRAZ не отримав платіж по євробондах від Банку Англії — той був заморожений через санкції.

Машинобудування

Як каже Михайло Кухар, у Росії зараз зупинено виробництво таких автомобілів, як ВАЗ, Renault, Iveco та KAMAZ. Причина банальна — відсутність імпортних запчастин, якими нібито "російські автомобілі" завжди укомплектовувалися. Якщо так і продовжиться, то заводи та підприємства будуть змушені звільняти людей. А це плюс близько 150 тисяч безробітних.

За даними економіста, 21 березня на "Уралмаші" зупинилося виробництво танків та бронемашин. Причина та сама — брак запчастин.

Інфраструктура

Санкції здатні вплинути не лише на гаманець чи виробництво, каже Кухар. Також у Росії почнуть страждати ті об’єкти, які мали бути відреставровані або покращені. Серед них – і енергетичні станції, зокрема ТЕЦ. Немає необхідного обладнання, не проходить модернізація, відсутнє паливо, а також обслуговуються турбіни іноземного виробництва, в т.ч. компанії Siemens, що залишила російський ринок.

Тим часом стало відомо, що санкції проти Росії вирішив підтримати ще один великий європейський банк. Нехай не одразу, але він також залишає клієнтів без обслуговування через війну в Україні.

Теги:
#Україна #Промисловість #Росія #Санкції #Виробництво #Війна
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