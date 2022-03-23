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Великий європейський банк все ж таки вирішив піти з росії

Автор
Тетяна Гулеватая Тетяна Гулеватая
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Crtédit Agricole Новина оновлена 23 березня 2022, 09:20
Crtédit Agricole

Фінансова група призупинила всю комерційну діяльність в россії.

Французька банківська група Credit Agricole призупинила свою діяльність у росії через вторгнення російських військ в Україну.

Про це йдеться у офіційній заяві банку.

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Також компанія зв’язалася зі своїми міжнародними корпоративними клієнтами, щоб встановити умови призупинення послуг, що надаються на місцевому рівні Crédit Agricole CIB, які набудуть чинності протягом найближчих тижнів.

Дочірня компанія Crédit Agricole CIB у росії налічує 170 російських співробітників і не займається роздрібним банківським обслуговуванням.

Торік російська "дочка" Crédit Agricole отримала чистий прибуток у розмірі 3,7 млн. євро.

У Crédit Agricole висловилися про свою політику щодо України, яка відбиває російську військову агресію, висловивши "свою солідарність з першого дня конфлікту".

"Пріоритетом групи з початку війни було забезпечити безпеку та надати обладнання та фінансову підтримку 2400 українським співробітникам Crédit Agricole: вони все ще знаходяться на території, вони, як і раніше, мобілізовані для забезпечення продовження основної банківської діяльності", – сказано у заяві.

Зазначимо, що ще вісім днів тому банківська група залишалася працювати у росії. Президент України Володимир Зеленський звернувся до Заходу та розкритикував компанії, які продовжують торгувати з агресором.

Крім того, багато компаній заявили, що залишають російський ринок, але за фактом залишаються працювати.

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#Франція #Credit Agricole
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