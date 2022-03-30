Світу передбачили серйозний голод через війну проти України

Війна росії проти України призведе до голоду в усьому світі.

Повномасштабна війна росії проти України, яка триває 35 день, посилює продовольчу кризу у світі.

Таким країнам як Єгипет, Ємен та Ліван, для яких Україна є основним постачальником пшениці, загрожує "катастрофа на катастрофі".

Чому росії не виграти війну проти України?

Про це на засіданні Ради безпеки ООН заявив виконавчий директор Світової продовольчої програми (ВПП) Девід Бізлі, повідомляє Bloomberg.

За його словами, витрати ВВП стрімко зростають, а це означає, що люди голодуватимуть, якщо світ не збільшить обсяги гуманітарної допомоги.

Як повідомляє New York Times, війна в Україні може призвести до наймасштабнішої кризи з часів Другої світової війни

"Ми ніколи б не подумали, що щось подібне можливе", — заявив Бізлі.

Україна разом із росією поставляють на глобальні ринки близько 30% пшениці. Україна займає лідируючі позиції щодо експорту кукурудзи, соняшникової олії та інших продуктів харчування до ЄС. Загалом Україна забезпечує майже 14% на глобальному ринку продовольства.

50% зерна, яке ВВП купує для допомоги 125 млн бідних людей по всьому світу, виробляється в Україні.

Варто зазначити, що після початку війни росія блокує у Чорноморському регіоні понад 90 цивільних суден, призначених для перевезення зерна та іншого продовольства.

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"Російські ВМС блокують доступ до українських портів, чим фактично переривають експорт зерна. Згідно зі звітами, вони не дозволяють вийти в Середземне море приблизно 94 суднам, які перевозять продовольство для світового ринку", — заявила перша заступник держсекретаря США Венді Шерман на засіданні Ради безпеки ООН.

Крім того, росія розбомбила щонайменше три цивільні судна, які перевозили товари з чорноморських портів по всьому світу, зокрема одне, зафрахтоване агрокомпанією.

Зараз багато відправників вантажу не наважуються відправляти свої судна в Чорне море, навіть у російські порти, враховуючи небезпеку, що виходить від росії.

Як повідомлялося, через війну у світі може виникнути найбільший за всю історію дефіцит зерна. Щодо України, то на найближчі кілька років є достатній запас продовольства — пшениці та олії, зокрема.