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росія перебуває у стані "вибіркового дефолту": що це означає

Автор
Ольга Броскова Ольга Броскова
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Економіка росії стрімко котиться у прірву
Економіка росії стрімко котиться у прірву

Тепер росія має лише 30 днів, щоб не допустити повномасштабного дефолту

Одна з найбільших у світі рейтингових агенцій Standard&Poor’s (S&P) знизила рейтинг росії до рівня SD (вибірковий дефолт).

Про це йдеться у повідомленні агенції.

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Зазначається, що рейтинг у національній валюті залишається на рівні CC/C із негативним прогнозом.

"Зниження рейтингу було за тим, що російський уряд, як ми розуміємо, зробив виплати купонів і основної суми боргу за доларовими єврооблігаціями 2022 і 2024 років у рублях", — йдеться у повідомленні S&P.

Тепер у росії є 30 днів, щоб не допустити повномасштабного дефолту. Проте експерти агентства висловлюють сумніви, що інвестори зможуть конвертувати рублеві платежі в долари з доходом, який був передбачений.

Що таке "вибірковий дефолт"

"S&P присвоює вибірковий рейтинг дефолту, коли вважає, що боржник вибірково не виконав свої зобов’язання щодо конкретного випуску або класу зобов’язань, але продовжить своєчасно виконувати свої платіжні зобов’язання щодо інших випусків або класів зобов’язань", — пояснили в інформаційному агентстві Reuters.

Нагадаємо, щоб мінімізувати збитки від західних санкцій та підтримати курс рубля путін зажадав від Європи перевести всі розрахунки за газ у рублі. 23 березня він особисто доручив російському уряду та Центробанку розробити відповідний механізм. Вже 29 березня офіційний представник Європейської комісії Ерік Мамер заявив, що Євросоюз відмовився сплачувати російський газ у рублях. При цьому в ЄС розробляють плани щодо зниження енергетичної залежності від Росії. Після ЄС від оплати російського газу карбованцями відмовилися країни G7 та Японія.

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#Росія #Санкції
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