"ПриватБанк" попередив про регламентні роботи в ніч на понеділок: які сервіси не будуть працювати

До ранку не працюватиме додаток "Приват24".

Один з найбільших банків України — "ПриватБанк" — у ніч на 11 квітня проводитиме планові регламентні роботи, тому користувачі не зможуть скористатися онлайн-сервісами.

Як повідомила пресслужба "ПриватБанку", роботи заплановані з 23:00 10 квітня до 8:00 11 квітня.

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Зазначається, що регламентні роботи необхідні для безпечної та якісної роботи сервісів.

"Розрахунки в торговій мережі та банкомати будуть працювати у звичайному режимі. Просимо вибачити за тимчасові незручності й сподіваємось на ваше розуміння!", — зазначила пресслужба банку.

Додамо, що у клієнтів можуть виникнути проблеми з:

роботою додатку "Приват24" (як для фізичних осіб, так і для бізнесу);

Нагадаємо, що через війну "ПриватБанк" закрив частину відділень у містах, де йдуть інтенсивні бойові дії. Які філії залишилися відкритими — читайте у матеріалі "Телеграфу".

Також повідомлялося, що в умовах воєнного стану відділення "Нової пошти" та "Укрпошти" працюють за особливим графіком та з певними корективами у роботі.