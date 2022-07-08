Деяких українців офіційно позбавили відпусток: список професій

Економіка має працювати

Повномасштабне російське вторгнення вже змусило велику частину українців забути про багато речей, які раніше були звичайними, а зараз багато хто з них може залишитися ще й без відпусток.

Як повідомив в ефірі телемарафону українських новин в.о. голови Держслужби з питань праці Ігор Денера, йдеться про оборонний комплекс, енергетику та інші сфери економіки.

За його словами, якщо підприємство побачить, що йому необхідно функціонувати без перерв, воно може відмовити працівникам у будь-якому вигляді відпустки взагалі.

Денера зазначив, що воєнний стан не є часом для відпочинку, а економіка має працювати попри все. Тому, зазначив він, законодавці вирішили скоротити тривалість мінімальної відпустки для багатьох категорій працівників.

Зокрема він зазначив, що до них належать працівники:

паливно-енергетичного сектора;

нафтової та газової промисловості;

ядерної енергетики;

охорони здоров’я;

системи життєзабезпечення;

транспорту та пошти;

оборонної промисловості;

металургійної промисловості;

цивільного захисту та інших.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, як українцям не втратити страховий стаж через війну та що робити у разі, якщо його не вистачає для виходу на пенсію.