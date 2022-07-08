Деяких українців офіційно позбавили відпусток: список професій
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Економіка має працювати
Повномасштабне російське вторгнення вже змусило велику частину українців забути про багато речей, які раніше були звичайними, а зараз багато хто з них може залишитися ще й без відпусток.
Як повідомив в ефірі телемарафону українських новин в.о. голови Держслужби з питань праці Ігор Денера, йдеться про оборонний комплекс, енергетику та інші сфери економіки.
За його словами, якщо підприємство побачить, що йому необхідно функціонувати без перерв, воно може відмовити працівникам у будь-якому вигляді відпустки взагалі.
Денера зазначив, що воєнний стан не є часом для відпочинку, а економіка має працювати попри все. Тому, зазначив він, законодавці вирішили скоротити тривалість мінімальної відпустки для багатьох категорій працівників.
Зокрема він зазначив, що до них належать працівники:
- паливно-енергетичного сектора;
- нафтової та газової промисловості;
- ядерної енергетики;
- охорони здоров’я;
- системи життєзабезпечення;
- транспорту та пошти;
- оборонної промисловості;
- металургійної промисловості;
- цивільного захисту та інших.
Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, як українцям не втратити страховий стаж через війну та що робити у разі, якщо його не вистачає для виходу на пенсію.