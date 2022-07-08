Некоторых украинцев официально лишили отпусков: список профессий
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Экономика должна работать
Полномасштабное российское вторжение уже заставило большую часть украинцев позабыть о многих вещах, которые ранее были обыденными, а сейчас многие из них могут остаться без отпусков.
Как сообщил в эфире телемарафона украинских новостей и.о. председателя Госслужбы по вопросам труда Игорь Денера, речь идет об оборонном комплексе, энергетике и других сферах экономики.
По его словам, если предприятие увидит, что ему необходимо функционировать без перерывов, то оно может отказать работникам в любом виде отпуска вообще.
Денера отметил, что военное положение не является временем для отдыха, а экономика должна работать несмотря ни на что. Поэтому, отметил он, законодатели решили сократить длительность минимального отпуска для многих категорий сотрудников.
В частности он отметил, что к ним относятся работники:
- топливно-энергетического сектора;
- нефтяной и газовой промышленности;
- ядерной энергетики;
- здравоохранения;
- системы жизнеобеспечения;
- транспорта и почты;
- оборонной промышленности;
- металлургической промышленности;
- гражданской защиты и других.
Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, как украинцам не потерять страховой стаж из-за войны и что делать в случае, если его не хватает для выхода на пенсию.