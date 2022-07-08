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Некоторых украинцев официально лишили отпусков: список профессий

Автор
Геннадий Лубенец Геннадий Лубенец
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Часть украинцев останутся без отпусков
Часть украинцев останутся без отпусков

Экономика должна работать

Полномасштабное российское вторжение уже заставило большую часть украинцев позабыть о многих вещах, которые ранее были обыденными, а сейчас многие из них могут остаться без отпусков.

Как сообщил в эфире телемарафона украинских новостей и.о. председателя Госслужбы по вопросам труда Игорь Денера, речь идет об оборонном комплексе, энергетике и других сферах экономики.

По его словам, если предприятие увидит, что ему необходимо функционировать без перерывов, то оно может отказать работникам в любом виде отпуска вообще.

Денера отметил, что военное положение не является временем для отдыха, а экономика должна работать несмотря ни на что. Поэтому, отметил он, законодатели решили сократить длительность минимального отпуска для многих категорий сотрудников.

В частности он отметил, что к ним относятся работники:

  • топливно-энергетического сектора;
  • нефтяной и газовой промышленности;
  • ядерной энергетики;
  • здравоохранения;
  • системы жизнеобеспечения;
  • транспорта и почты;
  • оборонной промышленности;
  • металлургической промышленности;
  • гражданской защиты и других.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, как украинцам не потерять страховой стаж из-за войны и что делать в случае, если его не хватает для выхода на пенсию.

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