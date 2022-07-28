У зростанні цін винен Нацбанк – експерти розповіли, чому зростає інфляція і що чекати далі

Експерти передбачили подорожчання палива, продовольство, транспорт

У 2022 році НБУ та Мінекономіки прогнозують інфляцію на рівні 30-32%, і не нижче 20% буде зростання цін наступного, 2023 року.

У подібному зростанні цін, на думку експерта CASE Україна та екс-заступника директора департаменту фінансової стабільності НБУ Євгена Дубогриза, винна політика Національного банку України, що друкує гроші через бюджетний дефіцит. Про це експерт заявив українському "Форбсу", вважаючи, що все це викличе черговий стрибок інфляції.

"Думаю, що перш за все подорожчають паливо, продовольство, транспорт. Основна причина — подорожчання енергоносіїв і палива. Наступного року ще позначиться ефект низької бази порівняння: на початку 2022 року ціни були невисокими", — сказав Дубогриз.

Під час війни уряд не наважиться підняти тарифи на комунальні послуги, а тому Нацбанк "включить друкарський верстат".

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Про це говорить і директор Центру економічної стратегії ЦЕС Гліб Вишлінський.

"Перше підвищення цін ми спостерігали навесні через проблеми з логістикою та пальним. Другий удар по цінах буде далі у зв’язку зі зростанням курсу долара на 25%", — сказав він.

За словами експерта, уряд не мав можливості покривати всі витрати без друку грошей Нацбанком, і зміна курсу валют йому частково допоможе. Однак це призведе до подорожчання імпортних товарів, адже імпортери розраховуються за офіційним курсом.

"НБУ очікує, що до кінця року інфляція становитиме 30%. Тому ще на 10-15% зростуть ціни. Це зменшить реальні можливості купувати товари та послуги тих, хто залежить від державних виплат, пенсій та виплат у бюджетній сфері", — додав Вишлінський. .

Через серйозні економічні проблеми наступного року українці можуть залишитися без зростання мінімальної зарплати, незважаючи на те, що інфляцію у 2023 році прогнозують на рівні 20%.