В росте цен виноват Нацбанк – эксперты рассказали почему растет инфляция и что ждать дальше

Эксперты предсказали подорожание топлива, продовольствие, транспорт

В 2022 году НБУ и Минэкономики прогнозируют инфляцию на уровне 30-32%, и не ниже 20% будет рост цен в следующем, 2023-м году.

В подобном росте цен, по мнению эксперта CASE Украина и экс-замдиректора департамента финансовой стабильности НБУ Евгения Дубогрыза, виновата политика Национального банка Украины, печатающего деньги из-за бюджетного дефицита. Об этом эксперт заявил украинскому "Форбс", считая, что все это вызовет очередной скачок инфляции.

"Думаю, что прежде всего подорожают топливо, продовольствие, транспорт. Основная причина — удорожание энергоносителей и топлива. В следующем году еще скажется эффект низкой базы сравнения: в начале 2022 цены были невысокими", — сказал Дубогрыз.

Во время войны правительство не решится поднять тарифы на коммунальные услуги, а потому Нацбанк "включит печатный станок".

Об этом же говорит и директор Центра экономической стратегии ЦЭС Глеб Вышлинский.

"Первое повышение цен мы наблюдали весной из-за проблем с логистикой и горючим. Второй удар по ценам будет дальше в связи с ростом курса доллара на 25%", — сказал он.

По словам эксперта, правительство не имело возможности покрывать все расходы без печати денег Нацбанком, и изменение курса валют ему частично поможет. Однако это приведет к удорожанию импортных товаров, ведь импортеры рассчитываются по официальному курсу.

"НБУ ожидает, что до конца года инфляция составит 30%. Поэтому еще на 10-15% вырастут цены. Это уменьшит реальные возможности покупать товары и услуги тех, кто зависит от государственных выплат, пенсий и выплат в бюджетной сфере", — добавил Вышлинский.

Из-за серьезных экономических проблем в будущем году украинцы могут остаться без роста минимальной зарплаты, несмотря на то что инфляцию в 2023 году прогнозируют на уровне 20%.