Курс долара у вересні: що буде з гривнею на початку осені

Що курсу долара прогнозують на осінь економісти

Цього тижня експерти не очікують зростання курсу долара, який, як і раніше, коливатиметься між 40 і 41 гривнею. Останній тиждень серпня курс долара коливався в обидві сторони – як зростання, так і падіння, і, швидше за все, ситуація продовжиться і на початку вересня.

Так, економічний експерт Олександр Охріменко пояснив, що Нацбанку вдалося стабілізувати ситуацію, з курсом і "долар по 40+ зараз усіх влаштовує ", — зазначив експерт.

Член Економічного дискусійного клубу Олег Пензін охарактеризував нинішню ситуацію на готівковому ринку валют як хитку рівновагу, за якої з жовтня все може змінитися.

"Почне працювати програма ленд-лізу з постачання Україні великих партій зброї, військової техніки та спорядження. Тоді курс долара може піти як вгору (якщо скоротиться фінансова допомога Україні з-за кордону), так і вниз (якщо на фронті станеться перелом на нашу користь", збільшиться експорт українського зерна)", — наводить слова експерта Realist.

Керівник відділу аналітики ДК Forex club Андрій Шевчишин зазначив, що стабільність на ринку значною мірою підтримується діями Нацбанку, який продовжує фінансувати держбюджет за рахунок викупу цінних паперів Мінфіну та емісії.

Прогнози експертів збігаються: три дні серпня, що залишилися, і чотири дні вересня також виявляться стабільними. Фактори, що впливали на зростання долара тиждень тому, зберігаються, але поки що їхня дія послабшала, тобто найближчий тиждень курс долара перебуватиме в коридорі 40-41 гривні.

На думку приватного інвестора Василя Матія, на курс долара восени впливатимуть два основні чинники — ситуація на фронті та політика Національного банку України.