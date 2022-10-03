Отримання низької зарплатні під час війни: як це вплине на пенсію

Для "порятунку" пенсії був розроблений закон

В Україні передбачається виключення, якщо це доцільно, зарплатню для вичислення пенсії за період воєнного стану та трьох місяців після його закінчення. Тобто при визначенні розміру пенсійних виплат Пенсійний фонд не буде вираховувати середній розмір заробітної плати за цей час.

Про це йдеться в законі України від 15.08.2022 № 2506-IX "Про внесення зміни до статті 40 Закону України "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування" щодо оптимізації заробітної плати при обчисленні пенсії за періоди страхового стажу під час воєнного стану", який набув чинності 2 вересня 2022 року.

Слід розуміти, що для обчислення пенсії враховується заробітна плата за всі періоди стажу з липня 2000 року. Якщо громадянин бажає, то може надати довідку про зарплатню або в разі, якщо страховий стаж починаючи з липня 2000 року становить менше 60 місяців у сумі, то для вираховувсвання виплат може взятися заробітна плата за будь-які 60 місяців стажу підряд до цієї дати. Пенсійні виплати рахуються через індивідуальний коефіцієнт зарплатні.

Є й певне виключення, яке називають оптимізацією заробітку. Він визначений статтею 40 Закону України "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування". Такий варіант передбачається в разі невисоких заробітків людини і дозволяє виключити з періоду, за яким вираховується пенсія, такі місяці.

Як повідомляв "Телеграф" раніше, Пенсійний фонд доступно пояснив, як спрогнозувати розмір своєї майбутньої пенсії за допомогою спеціального калькулятора.