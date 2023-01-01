"Укрпошта" значно знизила тарифи на відправку посилок до Польщі: що відомо

Тариф діятиме як для пересічних українців, так і для бізнесу

"Укрпошта" підготувала подарунок для своїх клієнтів та з 1 січня знизила тарифи на відправку посилок до Польщі через EMS-сервіс.

Як повідомив у своєму Telegram-каналі генеральний директор компанії Ігор Смілянський, з початку нового року тарифи на відправку посилок до відділень "Пошти Польської" було знижено на 75%.

Для порівняння він уточнив, що відправка посилки вагою 1 кілограм коштуватиме орієнтовно 6 доларів або 240 гривень. При цьому посилка має дійти до отримувача за 7-14 днів.

"Багато українців зараз розділено з рідними та друзями сотнями кілометрів, тому часто звичайна, на перший погляд, посилка з дому може викликати по-справжньому щирі емоції та спогади", — написав він.

Крім того, Смілянський додав, що нові тарифи також діятимуть і для представників бізнесу, що дозволить розширити обрії продажу своєї продукції.

Також голова "Укрпошти" зазначив, що компанія працює з Мінінфраструктури, щоб у новому році запустити перший міжнародний поїзд, що покращить швидкість доставлення та її якість.

Як повідомлялося раніше, "Нова пошта" з 1 січня підвищила тарифи на відправку посилок як усередині міста, так і по Україні.