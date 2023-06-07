Назріває бунт: 15 асоціацій вимагають скасувати корупційну ідею міністра Сольського про об’єднання сільгоспвиробників

До протестів переробників проти міністерського законопроєкту 8149 приєдналися агровиробники

Всеукраїнський аграрний форум провалив підтримку ініціативи міністра агрополітики Миколи Сольського призначити "обране" об’єднання сільгоспвиробників і передати йому владні повноваження. Це була остання надія урядовця зібрати пул прихильників його законопроєкту.

Намагання Сольського знайти бодай якусь підтримку своїм корупційним ідеям збудувати "свічковий заводик", протягнувши сумнівні законопроєкти через парламент, тануть на очах. Дедалі більше аграрних асоціацій протестують проти законопроєкту № 8149 про об’єднання сільськогосподарських товаровиробників (ОСВ) авторства нардепа Олександра Гайду, що надає право міністерству призначити "обране" аграрне об’єднання та наділяти його повноваженнями від влади. Відчуваючи запах корупції та узурпацію влади одним об’єднанням над рештою, аграрні асоціації одна за одною відмовляють міністру в підтримці.

"Бізнес Телеграф" дізнався, що цього разу Всеукраїнський аграрний форум (ВАФ) не дійшов згоди у підтримці законопроєкту Сольського. Тож поки лише одна організація підтримує законопроєкт міністра. Це – Всеукраїнська аграрна рада (ВАР). Проти – 15 галузевих асоціацій, що суттєво знижує вірогідність ухвалення ініціативи 8149 у другому читанні.

Думки ВАФ розділилися

"Бізнес Телеграф" вже писав про ризики законопроєкту 8149, які знайшов антикорупційний комітет Верховної Ради та переробні підприємства України. "Ручне" управління об’єднаннями сільгосптоваровиробників від Сольського не припало до смаку і членам ВАФ — Українській аграрній конфедерації (УАК) Леоніда Козаченка та Аграрному союзу України (АСУ) Геннадія Новікова. Вони висловилися проти законопроєкту на закритому зібранні ВАФ минулого тижня. "За" виступила лояльна до міністра ВАР Андрія Дикуна. Два проти одного — і протокол ухвалення законопроєкту 8149 не підписано. На підтримку членів Всеукраїнського аграрного форуму дуже сподівалися у міністра Сольського, але не так сталося, як гадалося.

Чому УАК та АСУ проти законопроєкту 8149

Агровиробників збурило в законопроєкті право міністерства призначати репрезентативне об’єднання за принципом "як заманеться", бо потім тільки його думку буде враховувати уряд і делегувати йому повноваження.

Президент ВГО "Українська аграрна конфедерація" Леонід Козаченко розповів "Бізнес Телеграфу", що законопроєкт має чимало зауважень від багатьох громадських об’єднань. Надання об’єднанням саморегулюючих функцій – це європейська практика, яку треба втілювати, каже він.

"Але в цьому законопроєкті майже половина додано того, що не відповідає європейському законодавству. Такі громадські об’єднання будуть мати інший статус і можуть перебрати на себе багато повноважень, які притаманні міністерству, відомствам, державним органам, які в ЄС не надаються", — відзначає Козаченко.

В нинішньому вигляді законопроєкт 8149 створює проблеми громадським об’єднанням, які не матимуть статусу обраних.

"В Європі нема проблем для таких організацій. У нас обраному ОСВ делегують дуже серйозні повноваження. Наприклад, тільки ці репрезентативні організації визнаються владою для прийняття тих чи інших рішень. Їхні звернення розглядаються владою. Думки інших організацій щодо урядових рішень стануть не обов’язковими для розгляду", — розповідає очільник УАК.

Голова громадської спілки "Аграрний союз України" Геннадій Новіков розповів "Бізнес Телеграфу", що його організація на засіданні ВАФ висловилась проти допуску цього законопроєкту на друге читання, тому що він написаний "під певні асоціації", які будуть обрані головними при прийнятті важливих регулюючих рішень урядом в аграрній галузі.

"Я не бачу в ньому європейських норм, хоча вони декларуються у преамбулі до законопроєкту, але протирічать їм за змістом. Тому ми однозначно не підтримуємо 8149", — каже Новіков.

На його погляд, цим законопроєктом хочуть під шумок євроінтеграції протягнути законопроєкти, які шкодитимуть громадському руху Україні.

"Ця ініціатива передбачає, що хтось в Міністерстві аграрної політики визначатиме, презентабельна конкретна громадська асоціація чи ні. Відповідає вона критеріям чи ні. Ми вважаємо, що не якась окрема організація повинна стати репрезентативною, а об’єднання таких організацій. Але не всім подобається бути рівним серед рівних. І тут хтось до цього "коритця" прибився і вважає, що у нього є більше прав і можливостей, аніж у інших", — розповідає Геннадій Новіков.

Коло протестувальників ширшає

Тим часом ігнорування думок інших організацій, закладене в ініціативі міністра, змушує громадські об’єднання підніматися на бунт та просити призупинити подальший розгляд і остаточне прийняття законопроєкту. За це висловились 12 галузевих організацій з впливовим статусом: "Укрхарчопром", "Укрхлібпром", асоціація "М’ясної галузі", "Укрцукор", "Укрвинпром", "Українські імпортери риби та морепродуктів", "Спілка молочних підприємств України", "Укрконсервмолоко" та інші.

Проти законопроєкту виступила й Американська торговельна палата, яка звернулася до Офісу президента та голови уряду, профільних міністрів та комітетів Верховної Ради з закликом вплинути на ситуацію з прийняттям цього законопроєкту з огляду на корупційні ризики. Тож у "свічкового заводика" Сольського набралося 15 противників.

"Моя позиція така, що краще було б перекласти цей законопроєкт з англійської і проголосувати, аніж створювати умови, за яких піднялися на протест громадські об’єднання", — вважає президент УАК Леонід Козаченко.

ВАР – прибічники законопроєкту для "обраних"

"Певні асоціації", під які написаний законопроєкт Сольського, – це члени ВАР, вважають опитані організації-протестувальники. Саме їм міністр пообіцяв статус "обраних", кажуть аграрії. Радник ВАР з питань взаємодії з органами влади Дмитро Кохан повідомив "Бізнес Телеграфу", що Всеукраїнська аграрна рада – на боці ідеї створення ОСВ.

"Ми підтримуємо законопроєкт 8149, бо він є євроінтеграційним і обов’язковий для імплементації. В ньому є що поправити до другого читання, але його потрібно приймати", — вважає Кохан. Він підтвердив, що спільного рішення ВАФ щодо 8149 не дійшов, "бо члени не досягли консенсусу".

"Причесати" ідею Сольського до європейського вигляду в нинішньому її стані буде складно, вважають агровиробники — народні депутати ухвалили законопроєкт у першому читанні, не дослухавшись думки більшості громадських організацій, яких він стосуватиметься. В нинішньому статусі до законопроєкту можна лише додати зміни або відхилити його. Прибрати зайве не вийде. Тому громадські об’єднання добиваються саме скасування ініціативи.

Їхні шанси збільшуються з кожним новим учасником протесту.