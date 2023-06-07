Назревает бунт: 15 ассоциаций требуют отменить коррупционную идею министра Сольского об объединении сельхозпроизводителей

К протестам переработчиков против министерского законопроекта 8149 присоединились агропроизводители

Всеукраинский аграрный форум провалил поддержку инициативы министра агрополитики Николая Сольского назначить "избранное" объединение сельхозпроизводителей и передать ему полномочия власти. Это была последняя надежда чиновника собрать пул сторонников его законопроекта.

Попытки Сольского найти хоть какую-то поддержку своим коррупционным идеям построить "свечной заводик", протянув сомнительные законопроекты через парламент, тают на глазах. Все больше аграрных ассоциаций протестуют против законопроекта № 8149 об объединении сельскохозяйственных товаропроизводителей (ОСТ) авторства нардепа Александра Гайду, дающего право министерству назначить "избранное" аграрное объединение и наделять его полномочиями от власти. Чувствуя запах коррупции и узурпацию власти одним объединением над остальными, аграрные ассоциации одна за другой отказывают министру в поддержке.

"Бизнес Телеграф" узнал, что на этот раз Всеукраинский аграрный форум (ВАФ) не пришел к согласию в поддержке законопроекта Сольского. Так что пока только одна организация поддерживает законопроект министра. Это Всеукраинский аграрный совет (ВАС). Против – 15 отраслевых ассоциаций, что существенно снижает вероятность принятия инициативы 8149 во втором чтении.

Мнения ВАФ разделились

"Бизнес Телеграф" уже писал о рисках законопроекта 8149, которые нашел антикоррупционный комитет Верховной Рады и перерабатывающие предприятия Украины. "Ручное" управление объединениями сельхозтоваропроизводителей от Сольского не пришлось по вкусу и членам ВАФ — Украинской аграрной конфедерации (УАК) Леонида Козаченко и Аграрному союзу Украины (АСУ) Геннадия Новикова. Они высказались против законопроекта на закрытом заседании ВАФ на прошлой неделе. "За" выступила лояльная к министру ВАС Андрея Дикуна. Два против одного — и протокол о принятии законопроекта 8149 не подписан. На поддержку членов Всеукраинского аграрного форума очень надеялись у министра Сольского, но не тут-то было.

Почему УАК и АСУ против законопроекта 8149

Агропроизводителей возмутило в законопроекте право министерства назначать репрезентативное объединение по принципу "как вздумается", потому что потом только его мнение будет учитывать правительство и делегировать ему полномочия.

Президент ВОО "Украинская аграрная конфедерация" Леонид Козаченко рассказал "Бизнес Телеграфу", что законопроект получил немало замечаний от многих общественных объединений. Предоставление объединениям саморегулирующихся функций – это европейская практика, которую нужно воплощать, говорит он.

"Но в этом законопроекте почти половина добавлена того, что не соответствует европейскому законодательству. Такие общественные объединения будут иметь другой статус и могут взять на себя многие полномочия, присущие министерству, ведомствам, государственным органам, которые в ЕС не предоставляются", — отмечает Козаченко.

В нынешнем виде законопроект 8149 создает проблемы общественным объединениям, которые не будут иметь статус избранных.

"В Европе нет проблем для таких организаций. У нас избранному ОСТ делегируют очень серьезные полномочия. Например, только эти репрезентативные организации признаются властью для принятия тех или иных решений. Их обращения рассматриваются властью. Мнения других организаций по поводу правительственных решений станут не обязательными для рассмотрения", — рассказывает глава УАК.

Глава общественного союза "Аграрный союз Украины" Геннадий Новиков рассказал "Бизнес Телеграфу", что его организация на заседании ВАФ высказалась против допуска этого законопроекта ко второму чтению, потому что он написан "под определенные ассоциации", которые будут избраны главными при принятии важных регулирующих решений правительством в аграрной отрасли.

"Я не вижу в нем европейских норм, хотя они декларируются в преамбуле к законопроекту, но противоречат им по содержанию. Поэтому мы однозначно не поддерживаем 8149", — говорит Новиков.

На его взгляд, этим законопроектом хотят под шумок евроинтеграции протащить законопроекты, которые будут вредить общественному движению Украины.

"Эта инициатива предполагает, что кто-то в Министерстве аграрной политики будет определять, презентабельна конкретная общественная ассоциация или нет. Соответствует она критериям или нет. Мы считаем, что не какая-то отдельная организация должна стать репрезентативной, а объединение таких организаций. Но не всем нравится быть равным среди равных. И здесь кто-то к этому "корытцу" прибился и считает, что у него есть больше прав и возможностей, чем у других", — рассказывает Геннадий Новиков.

Круг протестующих все шире

Между тем, игнорирование мнений других организаций, заложенное в инициативе министра, заставляет общественные объединения подниматься на бунт и просить приостановить дальнейшее рассмотрение и окончательное принятие законопроекта. За это высказались 12 отраслевых организаций с влиятельным статусом: "Укрпищепром", "Укрхлебпром", ассоциация "Мясной отрасли", "Укрсахар", "Укрвинпром", "Украинские импортеры рыбы и морепродуктов", "Союз молочных предприятий Украины", " Укрконсервмолоко" и другие.

Против законопроекта выступила и Американская торговая палата, которая обратилась в Офис президента и главы правительства, к профильным министрам и комитетам Верховной Рады с призывом повлиять на ситуацию с принятием этого законопроекта с учетом коррупционных рисков. Так что у "свечного заводика" Сольского набралось 15 противников.

"Моя позиция такова, что лучше было бы перевести этот законопроект с английского и проголосовать, чем создавать условия, при которых поднялись на протест общественные объединения", — считает президент УАК Леонид Козаченко.

ВАС – сторонники законопроекта для "избранных"

"Определенные ассоциации", под которые написан законопроект Сольского, — это члены ВАС, считают опрошенные протестующие организации. Именно им министр пообещал статус "избранных", говорят аграрии. Советник ВАС по вопросам взаимодействия с органами власти Дмитрий Кохан сообщил "Бизнес Телеграфу", что Всеукраинский аграрный совет – на стороне идеи создания ОСТ.

"Мы поддерживаем законопроект 8149, потому что он является евроинтеграционным и обязателен для имплементации. В нем есть что поправить ко второму чтению, но его нужно принимать", — считает Кохан. Он подтвердил, что к совместному решению ВАФ относительно 8149 не пришел, "поскольку члены не достигли консенсуса".

"Причесать" идею Сольского к европейскому виду в нынешнем ее состоянии будет сложно, считают агропроизводители — народные депутаты приняли законопроект в первом чтении, не прислушавшись к мнению большинства общественных организаций, которых он будет касаться. В нынешнем статусе к законопроекту можно добавить лишь изменения или отклонить его. Убрать лишнее не получится. Поэтому общественные объединения добиваются именно отмены инициативы.

Их шансы увеличиваются с каждым участником протеста.