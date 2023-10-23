Молочні підприємства наполягають на інших правилах експорту швидкопсувних продуктів

Виробник кажуть, що якщо їх вимоги не будуть почуті, експорту кисломолочних продуктів з Україні не буде

Спілка молочних підприємств України (СМПУ) пропонує змінити правила експорту молочних продуктів, передбачені проєктом постанови Кабінету міністрів України, який визначає строки зберігання швидкопсувних продуктів. Про це "Бізнес Телеграфу" повідомили в СМПУ.

"Вимагаємо дотримуватись міжнародних правил у визначенні швидкопсувних продуктів, які ми запропонували від нашої асоціації. Вони передбачають певні умови зберігання і транспортування молочних продуктів і не містять умов по термінах зберігання, як пропонує уряд у проєкті своєї постанови. Якщо наші вимоги не будуть враховані, а Мінагрополітики нас не почує, експорту кисломолочних продуктів з Україні не буде. А це — вкрай важлива валютна виручка та умова виживання для підприємств молочної переробки", — коментує голова ради директорів СМПУ Вадим Чагаровський.

За його словами, постанова у нинішньому вигляді передбачає, що в категорію швидкопсувних продуктів потрапляють лише ті, термін зберігання яких не перевищує 15 діб. В Україні це лише молоко. Ферментовані молочні продукти, а це сметана, кисломолочний сир, продукти десертні на основі кисломолочного сиру, творожні десерти, сирки глазуровані з наповнювачем, не підпадають під це визначення, бо мають термін зберігання 21-28 днів. Отже — позбавлені права на експорт "зеленим коридором" через електронну чергу, каже Чагаровський.

Це призводить до того, що виробники більше тижня очікують на експорт у звичайних чергах, втрачаючи строки реалізації. "Уявіть продукт, який має 15 днів термін зберігання. Він простоїть в чергах 12 днів, відтак — потрапить на полиці супермаркетів за 3 дні до закінчення строку зберігання. Як гадаєте, в Молдові, наприклад, приймуть такий продукт на продаж? Звісно, ні. Таким чином, виробник втрачає цю продукцію. Експорт не відбудеться", — каже Чагаровський.

Нагадаємо, Мінагрополітики підготувало проєкт постанови Кабміну "Про затвердження переліку сільськогосподарської продукції, яка має обмежений строк зберігання та переліку сільськогосподарської продукції, яка має особливий режим зберігання". Наразі тривають його публічні обговорення.