Молочные предприятия настаивают на других правилах экспорта скоропортящихся продуктов

Производители говорят, что если их требования не будут услышаны, экспорта кисломолочных продуктов из Украины не будет

Союз молочных предприятий Украины (СМПУ) предлагает изменить правила экспорта молочных продуктов, предусмотренные проектом постановления Кабинета министров Украины, определяющего сроки хранения скоропортящихся продуктов. Об этом "Бизнес Телеграфу" сообщили в СМПУ.

"Требуем соблюдать международные правила в определении скоропортящихся продуктов, которые мы предложили от нашей ассоциации. Они предусматривают определенные условия хранения и транспортировки молочных продуктов и не содержат условий по срокам хранения, как предлагает правительство в проекте своего постановления. Если наши требования не будут учтены, а Минагрополитики нас не услышит, экспорта кисломолочных продуктов из Украины не будет. А это крайне важная валютная выручка и условие выживания для предприятий молочной переработки", — комментирует председатель совета директоров СМПУ Вадим Чагаровский.

По его словам, постановление в нынешнем виде предусматривает, что в категорию скоропортящихся продуктов попадают только те, сроки хранения которых не превышают 15 суток. В Украине это только молоко. Ферментированные молочные продукты, а это сметана, сыр, продукты десертные на основе кисломолочного сыра, творожные десерты, сырки глазированные с наполнителем, не подпадают под это определение, так как имеют срок хранения 21-28 дней. Следовательно, лишены права на экспорт "зеленым коридором" через электронную очередь, говорит Чагаровский.

Это приводит к тому, что производители больше недели ожидают экспорта в обычных очередях, теряя сроки реализации. "Представьте продукт, который имеет 15 дней срок хранения. Он простоит в очередях 12 дней, поэтому попадет на полки супермаркетов за 3 дня до окончания срока хранения. Как думаете, в Молдове, например, примут такой продукт на продажу? Конечно, нет. Таким образом, производитель теряет эту продукцию. Экспорт не состоится", — говорит Чагаровский.

Напомним, Минагрополитики подготовило проект постановления Кабмина "Об утверждении перечня сельскохозяйственной продукции, имеющей ограниченный срок хранения и перечня сельскохозяйственной продукции, имеющей особый режим хранения". Сейчас продолжаются его публичные обсуждения.