Молочний бізнес України та Польщі закликав уряди розблокувати перевезення

Подальше блокування кордону польськими перевізниками загрожує розвитку компаній обох країн

Спілка молочних підприємств України та Polska Izba Mleka звернулися до урядів України та Польщі з закликом врегулювати ситуацію з перевезеннями на польському кордоні дипломатичним шляхом. Про це йдеться в спільній заяві асоціацій, які представляють молочний бізнес.

"Крайні заходи, такі як блокування перевезень, є неприпустимими, а стаючи системними — становлять загрозу розвитку як українських так і польських компаній", — йдеться в заяві.

За даними СМПУ, завдяки безперешкодній торгівлі з Україною за 10 міс. 2023 року польські виробники експортували молочної продукції на 160 млн євро, українські до Польщі — на 77 млн євро. Але подальший вільний експорт — під загрозою через нестачу спроб урядовців врегулювати ситуацію на кордоні шляхом перемовин.

"Спроб вирішити проблемні питання за рахунок проведення переговорних процедур, які б передували застосуванню крайніх заходів у вигляді блокування українського експорту окремими польськими структурами у перших числах листопада не було. Це викликає здивування й несприйняття, оскільки саме діалог є базовим принципом співіснування та розвитку країн ЄС", — стверджують молочні асоціації.

"У той час, коли Україна формує форпост на східних кордонах Євросоюзу для розширення принципів демократії та вільного ринку, в тому числі й за активної підтримки Польщі, уряди обох країн мають взяти на себе ініціативу та відповідальність за створення умов, які б унеможливили виникнення подібних деструктивних ситуацій. Якщо такі ситуації все ж виникають, то уряди мають оперативно вживати необхідних заходів для їх врегулювання", — вважає виконуючий директор СМПУ Арсен Дідур.

Нагадаємо, 6 листопада польські перевізники почали страйк та заблокували рух вантажівок через українсько-польський кордон. Зокрема, було заблоковано рух вантажного транспорту у напрямку трьох найбільших пунктів пропуску "Корчова-Краківець", "Гребенне-Рава Руська", "Дорогуськ-Ягодин".